Це може закінчитися реанімацією: кому категорично заборонено йти в сауну

Сауна і лазня традиційно асоціюються з оздоровленням, очищенням організму та зміцненням імунітету. Проте лікарі попереджають: у низці випадків висока температура і різкий перепад тепла можуть не лікувати, а становити реальну загрозу життю.

Парилка не для всіх – перелік станів, при яких лазня стає небезпечною

Попри популярність банних процедур, існують чіткі протипоказання, коли паритися категорично не можна.

Кому лазня під забороною

Найбільший ризик – для людей із серцево-судинними захворюваннями. Перегрівання викликає розширення судин, різкі коливання артеріального тиску та додаткове навантаження на серце. Особливо небезпечна сауна для тих, хто переніс інфаркт або інсульт, має серцеву недостатність, атеросклероз, тромбофлебіт чи гіпертонію 2–3 ступеня.

У таких випадках парилка може спровокувати гіпертонічний криз або порушення серцевого ритму.

Категорично не рекомендується відвідувати сауну при гострих інфекціях із температурою – грипі, ГРВІ, бронхіті, пневмонії. Додаткове нагрівання тіла підсилює інтоксикацію та навантажує серцево-судинну систему.

Онкологічні захворювання також входять до переліку протипоказань. Висока температура може впливати на обмінні процеси в організмі, тому без дозволу лікаря ризикувати не варто.

Окремо виділяють неврологічні порушення – епілепсію, психози. Перегрів та різкі перепади температури можуть спровокувати напад.

Інші стани, при яких сауна небезпечна

– тромбози;

– відкриті рани та гнійні процеси;

– грибкові та інфекційні шкірні захворювання;

– цукровий діабет із ускладненнями;

– хвороби нирок;

– туберкульоз;

– виразкова хвороба в стадії загострення.

Також паритися не можна вагітним, дітям до 3–4 років і людям у стані алкогольного сп’яніння. Алкоголь розширює судини, а в поєднанні з високою температурою це може призвести до різкого падіння тиску або втрати свідомості.

Небезпечні помилки

Фахівці радять не ходити в лазню наодинці. Якщо раптово погіршиться самопочуття, поряд має бути людина, яка зможе допомогти.

Не варто відвідувати сауну одразу після косметичних процедур – пілінгів, ін’єкцій чи лазерних втручань. Шкіра в цей період особливо чутлива.

Чи всім іншим можна без обмежень

Навіть здоровим людям важливо дотримуватися помірності. Тривале перебування в парилці, різке занурення в холодну воду після перегріву або ігнорування сигналів організму можуть призвести до запаморочення, зневоднення та стрибків тиску.

Перед регулярним відвідуванням сауни варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо є хронічні захворювання.

Лазня може бути корисною лише тоді, коли вона безпечна. В іншому випадку “оздоровлення” ризикує обернутися серйозними ускладненнями.

