Это может закончиться реанимацией: кому категорически запрещено уходить в сауну

Сауна и баня традиционно ассоциируются с оздоровлением, очищением организма и укреплением иммунитета. Однако врачи предупреждают: в ряде случаев высокая температура и резкий перепад тепла могут не лечить, а представлять реальную угрозу жизни .

Парилка не для всех – перечень состояний, при которых баня становится опасной

Несмотря на популярность банных процедур, существуют четкие противопоказания, когда париться категорически нельзя.

Кому баня под запретом

Наибольший риск – для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перегревание вызывает расширение сосудов, резкие колебания АД и дополнительную нагрузку на сердце. Особенно опасна сауна для тех, кто перенес инфаркт или инсульт, имеет сердечную недостаточность, атеросклероз, тромбофлебит или гипертонию 2-3 степени.

В таких случаях парилка может спровоцировать гипертонический криз или нарушение сердечного ритма.

Категорически не рекомендуется посещать сауну при острых инфекциях с температурой – гриппе, ОРВИ, бронхите, пневмонии. Дополнительный нагрев тела усиливает интоксикацию и нагружает сердечно-сосудистую систему.

Онкологические заболевания также входят в список противопоказаний. Высокая температура может оказывать влияние на обменные процессы в организме, поэтому без разрешения врача рисковать не стоит.

Отдельно выделяют неврологические нарушения – эпилепсию, психозу. Перегрев и резкие перепады температуры могут спровоцировать приступ.

Другие состояния, при которых сауна опасна

– тромбозы;

– открытые раны и гнойные процессы;

– грибковые и инфекционные кожные заболевания;

– сахарный диабет с осложнениями;

– болезни почек;

– туберкулез;

– язвенная болезнь в стадии обострения.

Также париться нельзя беременным, детям до 3-4 лет и людям в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь расширяет сосуды, а в сочетании с высокой температурой это может привести к резкому падению давления или потере сознания.

Опасные ошибки

Специалисты советуют не ходить в баню наедине. Если внезапно ухудшится самочувствие, рядом должен находиться человек, который сможет помочь.

Не стоит посещать сауну сразу после косметических процедур – пилингов, инъекций или лазерных вмешательств. Кожа в этот период особенно чувствительна.

Или всем другим можно без ограничений

Даже здоровым людям важно соблюдать умеренность. Длительное пребывание в парилке, резкое погружение в холодную воду после перегрева или игнорирование сигналов организма могут привести к головокружению, обезвоживанию и скачкам давления.

Перед регулярным посещением сауны следует проконсультироваться с лечащим врачом, особенно если есть хронические заболевания.

Баня может быть полезна только тогда, когда она безопасна. В противном случае "оздоровление" рискует обернуться серьезными осложнениями.

