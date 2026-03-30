Це кладуть у кошик майже всі – і дарма: священники пояснили, що не можна освячувати на Великдень

Під час підготовки до Великодня українці традиційно збирають святковий кошик для освячення, однак часто припускаються помилок, додаючи до нього продукти та речі, які не відповідають церковним звичаям.

Великодній кошик під загрозою: українцям назвали найпоширеніші помилки

Головна ідея великоднього кошика – символічність, а не достаток. Це не набір продуктів для святкового столу, а особливий набір страв, які мають духовне значення та пов’язані із завершенням посту.

Найчастіше українці кладуть у кошик зайве. Зокрема, не рекомендується брати повсякденні продукти – овочі, фрукти, крупи чи макарони. Вони не заборонені до вживання, але не мають символічного значення для освячення.

Також не варто класти алкогольні напої. Освячення стосується їжі, яка символізує радість завершення посту, а не напоїв.

Ще одна поширена помилка – намагання наповнити кошик максимально. Надмірна кількість страв суперечить традиції, адже кошик має бути стриманим і символічним, а не перетворюватися на повноцінний святковий стіл.

Окрім цього, у кошик не кладуть речі, які не є їжею – іграшки, гроші, прикраси або будь-які інші предмети без релігійного змісту.

Фрукти та овочі прямо не заборонені, однак зазвичай їх не освячують, оскільки вони дозволені під час посту і не мають особливого святкового значення.

Натомість традиційний великодній кошик складається з чітко визначених продуктів. До нього кладуть паску як символ Воскресіння, яйця – як знак нового життя, сіль – для очищення і захисту. Також додають м’ясні вироби, сир, масло та хрін. За бажанням у кошик ставлять свічку і накривають його вишитим рушником.

Священники наголошують – головне не кількість продуктів, а їхній зміст. Саме символіка і віра роблять великодній кошик особливим.

Читайте також в "Коментарях", як приготувати несолодку паску, яка смакує до м'ясних продуктів.