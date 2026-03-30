Это кладут в корзину почти все – и зря: священники объяснили, что нельзя освящать на Пасху

Во время подготовки к Пасхе украинцы традиционно собирают праздничную корзину для освящения, однако часто допускают ошибки, добавляя в нее продукты и вещи, не соответствующие церковным обычаям.

Пасхальная корзина под угрозой: украинцам назвали самые распространенные ошибки

Главная идея пасхальной корзины – символичность, а не изобилие. Это не набор продуктов для праздничного стола, а особый набор блюд, имеющих духовное значение и связанных с завершением поста.

Чаще украинцы кладут в корзину лишнее. В частности, не рекомендуется брать обычные продукты – овощи, фрукты, крупы или макароны. Они не запрещены к употреблению, но не имеют символического значения для освящения.

Также не стоит класть алкогольные напитки. Освящение касается пищи, символизирующей радость завершения поста, а не напитков.

Еще одна распространенная ошибка – попытка наполнить корзину максимально. Чрезмерное количество блюд противоречит традиции, ведь корзина должна быть сдержанной и символической, а не превращаться в полноценный праздничный стол.

Кроме этого, в корзину не кладут вещи, которые не едят – игрушки, деньги, украшения или любые другие предметы без религиозного содержания.

Фрукты и овощи прямо не запрещены, но обычно их не освящают, поскольку они разрешены во время поста и не имеют особого праздничного значения.

А традиционная пасхальная корзина состоит из четко определенных продуктов. В него кладут кулич как символ Воскресения, яйца – как знак новой жизни, соль – для очищения и защиты. Также добавляют мясные изделия, творог, масло и хрен. По желанию в корзину ставят свечу и накрывают ее вышитым полотенцем.

Священники отмечают – главное не количество продуктов, а их содержание. Именно символика и вера делают пасхальную корзину особенной.

