Буженина і близько не стояла: цей рецепт сала відверто вразить найбільш затятих гурманів

Сало по праву вважається однією з найпопулярніших традиційних страв в Україні. Попри поширену думку про його високу калорійність, у помірних кількостях цей продукт може бути корисним для організму та забезпечувати енергією. Крім того, правильно приготовлене сало має неперевершений смак: воно виходить м’яким, соковитим і буквально тане в роті.

Найбільш цінним вважається шматок із грудинки, де є тонкі прошарки м’яса, однак навіть звичайне сало можна перетворити на справжній делікатес, якщо дотримуватися перевіреного рецепта.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти: приблизно 900 г свинячої грудинки або сала, 2 чайні ложки солі, по 1 чайній ложці паприки, чорного перцю та сушеного базиліку, 3 зубчики часнику і 7 штук чорносливу.

Спочатку м’ясо потрібно ретельно промити та обсушити. Далі готується суміш спецій — сіль, перець, паприка і базилік, якою необхідно рівномірно натерти сало з усіх боків. Після цього додається подрібнений часник, який надає страві виразного аромату.

Підготовлений шматок перекладають у пакет для запікання, куди також кладуть чорнослив. Саме він забезпечує легкий копчений аромат і пікантний смак готової страви. Пакет щільно зав’язують і відправляють у духовку, розігріту до 180 градусів. Запікати потрібно близько 45 хвилин.

Готове сало можна подавати як гарячим, так і охолодженим. Воно чудово підходить для нарізки або приготування ситних бутербродів.

Сало приготовлене таким способом виходить ароматним, ніжним і дуже смачним. Обов’язково спробуйте приготувати по цьому рецепту.

