Буженина и близко не стояла: этот рецепт сала откровенно поразит самых ярых гурманов

Сало по праву считается одним из самых популярных традиционных блюд в Украине. Несмотря на распространенное мнение о высокой калорийности, в умеренных количествах этот продукт может быть полезным для организма и обеспечивать энергией. Кроме того, правильно приготовленное сало имеет непревзойденный вкус: оно получается мягким, сочным и буквально тает во рту.

Наиболее ценным считается кусок из грудинки, где есть тонкие слои мяса, однако даже обычное сало можно превратить в настоящий деликатес, если придерживаться проверенного рецепта.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: примерно 900 г свиной грудинки или сала, 2 чайные ложки соли, по 1 чайной ложке паприки, черного перца и сушеного базилика, 3 зубчика чеснока и 7 штук чернослива.

Сначала мясо нужно тщательно промыть и обсушить. Далее готовится смесь специй – соль, перец, паприка и базилик, которой необходимо равномерно натереть сало со всех сторон. После этого добавляется измельченный чеснок, придающий блюду выразительный аромат.

Подготовленный кусок перекладывают в пакет для запекания, куда также кладут чернослив. Именно он обеспечивает легкий копченый аромат и пикантный вкус готового блюда. Пакет плотно завязывают и отправляют в духовку разогретую до 180 градусов. Запекать нужно около 45 минут.

Готовое сало можно подавать как горячим, так и охлажденным. Оно отлично подходит для нарезки или приготовления сытных бутербродов.

Сало приготовленное таким способом получается ароматным, нежным и вкусным. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту.

Портал "Комментарии" ранее писал , что регулярное употребление макарон несколько раз в неделю действительно влияет на уровень сахара в крови, однако это влияние не всегда является резким или опасным. По словам специалистов, все зависит от вида пасты, способа приготовления и сочетания с другими продуктами.