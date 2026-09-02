Будете з урожаєм до самих морозів: 4 культури, які потрібно саджати саме у вересні

Вересень є ідеальним часом для висаджування холодостійких культур, які здатні активно розвиватися за знижених температур і постачати вас свіжим урожаєм аж до глибокої осені.

Шпинат. Фото: з відкритих джерел

Експерт з ландшафтного дизайну в розпліднику Caragh Nurseries Джо Макгарр розповіла про чотири види овочів, які ще можна висадити у вересні, щоб отримати щедрий урожай згодом.

Шпинат

Ця культура абсолютно невибаглива до прохолодної погоди і добре почувається на осінніх грядках. Якщо вибрати морозостійкі сорти, свіже листя можна буде зрізати протягом усієї осені. За м'якої погоди та правильного розташування деякі кущі продовжують давати врожай навіть із настанням зими.

Рукола

Популярна пікантна зелень росте дуже швидко, що дозволяє отримати повноцінний осінній урожай у найкоротший термін. Зі значним зниженням температури зростання руколи сповільниться, проте висадка у затишному, захищеному від холодних вітрів місці (наприклад, біля стіни будинку чи паркану) суттєво продовжить її сезон.

Зелена цибуля

Це ідеальна компактна культура, яку дуже зручно висаджувати в порожні проміжки, що залишилися після збору літніх овочів. Вереснева посадка дає цибулинам достатньо часу, щоб надійно укоренитися та зміцніти до того, як справжні холоди сковують землю.

Зимовий салат

Відмінний вибір для тих, хто хоче мати під рукою свіже хрустке листя навіть у холодні місяці. Експерти радять садити його на захищені ділянки та використовувати метод поступового збору: замість того, щоб виривати рослину з коренем, просто відривайте необхідну кількість зовнішніх листків для поточного обіду.

Щоб гарантовано зберегти вересневі посіви від раптових нічних заморозків, характерних для нашої осені, слід підготувати заздалегідь легке біле агроволокно.

Накриття грядок на ніч створить ефект мінітеплиці, що дихає, що зберігає тепло землі. Це елементарний крок, який продовжить життя вашого осіннього городу щонайменше на три-чотири тижні.

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