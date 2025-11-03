Більшість робить це неправильно: чому категорично не можна віджимати чай

Багато людей під час заварювання чайного пакетика мимоволі намотують нитку на ложку, щоб віджати його. Це роблять автоматично: хтось прагне "зберегти" останні краплі напою, хтось боїться, що пакетик підтікатиме і залишатиме сміття на столі. Проте так чинити не варто, зазначає ukr.media.

Фото: з відкритих джерел

Чайний пакетик слід залишати у чашці з гарячою, але не киплячою водою на 3–4 хвилини. Заварювати його довше не рекомендується — з пакету виділяється надто багато дубильних речовин, які псують смак чаю, роблячи його гірким, а при надмірному вживанні можуть зашкодити здоров’ю. Віджимати пакетик після заварювання також небажано.

Особливо обережними слід бути, якщо пакетований чай містить барвники, ароматизатори або інші добавки. При віджиманні їхня концентрація в напої підвищується. Це важливо для недорогих сортів, де сировина може бути низької якості.

Правильний спосіб заварювання чаю:

· Час заварювання. Тримайте пакетик у воді не більше 3–5 хвилин, щоб уникнути надлишку дубильних речовин.

· Не стискати пакетик. Після заварювання його краще акуратно витягти з чашки.

· Якісний чай. Вибирайте перевірені бренди або листовий чай без добавок.

Правильне заварювання дозволяє насолоджуватися напоєм без гіркоти і зайвих шкідливих речовин.

