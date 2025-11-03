logo

BTC/USD

105815

ETH/USD

3595.99

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Большинство делает это неправильно: почему категорически нельзя отжимать чай
commentss НОВОСТИ Все новости

Большинство делает это неправильно: почему категорически нельзя отжимать чай

Обычный ритуал может иметь незаметные, но опасные последствия.

3 ноября 2025, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Многие люди во время заваривания чайного пакетика непроизвольно наматывают нить на ложку, чтобы отжать его. Это делают автоматически: кто-то стремится сохранить последние капли напитка, кто-то боится, что пакетик будет подтекать и оставлять мусор на столе. Однако так поступать не стоит, отмечает ukr.media.

Большинство делает это неправильно: почему категорически нельзя отжимать чай

Фото: из открытых источников

Чайный пакетик следует оставлять в чашке с горячей, но не кипящей водой на 3–4 минуты. Заваривать его дольше не рекомендуется — из пакета выделяется слишком много дубильных веществ, которые портят вкус чая, делая его горьким, а при чрезмерном употреблении могут помешать здоровью. Отжимать пакетик после заваривания тоже нежелательно.

Особо осторожными следует быть, если пакетированный чай содержит красители, ароматизаторы или другие добавки. При отжиме их концентрация в напитках повышается. Это важно для недорогих сортов, где сырье может быть низкого качества.

Правильный способ заваривания чая:

·          Время заваривания. Держите пакетик в воде не более 3–5 минут, чтобы избежать избытка дубильных веществ.

·          Не сжимайте пакетик. После заваривания его лучше аккуратно вытащить из чашки.

·          Качественный чай. Выбирайте проверенные бренды или листовой чай без добавок.

Правильная заварка позволяет наслаждаться напитком без горечи и лишних вредных веществ.

Как уже писали "Комментарии", не все масла подходят для приготовления пищи на высоких температурах. Использование неправильного вида масла может привести к образованию вредных соединений, негативно влияющих на здоровье. Поэтому важно правильно подбирать масло для жарки и выпечки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости