Большинство делает это неправильно: почему категорически нельзя отжимать чай

Многие люди во время заваривания чайного пакетика непроизвольно наматывают нить на ложку, чтобы отжать его. Это делают автоматически: кто-то стремится сохранить последние капли напитка, кто-то боится, что пакетик будет подтекать и оставлять мусор на столе. Однако так поступать не стоит, отмечает ukr.media.

Чайный пакетик следует оставлять в чашке с горячей, но не кипящей водой на 3–4 минуты. Заваривать его дольше не рекомендуется — из пакета выделяется слишком много дубильных веществ, которые портят вкус чая, делая его горьким, а при чрезмерном употреблении могут помешать здоровью. Отжимать пакетик после заваривания тоже нежелательно.

Особо осторожными следует быть, если пакетированный чай содержит красители, ароматизаторы или другие добавки. При отжиме их концентрация в напитках повышается. Это важно для недорогих сортов, где сырье может быть низкого качества.

Правильный способ заваривания чая:

· Время заваривания. Держите пакетик в воде не более 3–5 минут, чтобы избежать избытка дубильных веществ.

· Не сжимайте пакетик. После заваривания его лучше аккуратно вытащить из чашки.

· Качественный чай. Выбирайте проверенные бренды или листовой чай без добавок.

Правильная заварка позволяет наслаждаться напитком без горечи и лишних вредных веществ.

