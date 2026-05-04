Исключение Украины из "Евровидения": директор конкурса Мартин Грин сделал заявление

Директор песенного конкурса "Евровидение" Мартин Грин заявил, что предложения по возможному исключению Украины неприемлемы. Об этом он сказал в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur в преддверии песенного конкурса, который в 2026 году состоится в Вене.

Директор "Евровидение" против исключения Украины из конкурса. Фото из открытых источников

По словам Грина, "Евровидение" остается культурной платформой, которая должна объединять страны, а не наказывать их из-за политических или военных обстоятельств. Дискуссия возникла на фоне призывов отдельных вещателей пересмотреть правила конкурса через участие стран, вовлеченных в военные конфликты. В частности, представители Испании и Нидерландов предлагали обсудить возможность ограничений, не называя прямо Украину, однако намекая на нее.

"Любое предложение, которое может привести к исключению или наказанию Украины, для нас неприемлемо", — заявил Грин.

Отдельно Грин прокомментировал ситуацию с Израилем, участие которого также вызвало споры. После победы представительницы страны в зрительском голосовании появились подозрения о возможном влиянии государственных структур на результат.

"Хотя у нас есть жюри для сбалансирования голосования, мы категорически не потерпим такую деятельность", — добавил директор песенного конкурса.

Также руководство конкурса пытается вернуть страны, объявившие бойкот "Евровидению-2026" из-за участия Израиля в конкурсе, в том числе это Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что шансы Украины на победу на Евровидении-2026 резко упали.

Также "Комментарии" писали, что Испания требует отстранить Украину от конкурса "Евровидение".