Культову гітару Курта Кобейна з кліпу "Smells Like Teen Spirit" виставлять на аукціон



















Гітару Fender Mustang, на якій Курт Кобейн грав у кліпі на хіт Smells Like Teen Spirit, виставлять на торги в аукціонному домі Christie’s. Старт аукціону запланований на 12 березня 2026 року, а попередня оцінка лота становить від 2,5 до 5 мільйонів доларів.

Гітару Курта Кобейна продадуть на аукціоні. Фото з відкритих джерел

Як пише Christie’s блакитний Fender Competition Mustang з характерними діагональними смугами став візуальним символом епохи MTV 1990-х. Саме у відео на Smells Like Teen Spirit Курт Кобейн грає на цій гітарі. Сам кліп закріпив прорив гурту Nirvana та гранжу в мейнстрим зробивши Кобейна голосом покоління.

"З усіх гітар у світі Fender Mustang — моя улюблена", — казав Кобейн в інтерв’ю Guitar World у 1991-му.

У Christie’s наголошують, що хоча гітара, ймовірно, не використовувалася під час запису альбому Nevermind, вона звучала на концертах і згодом могла бути задіяна під час роботи над альбомом In Utero. Музикант придбав її в серпні 1991 року, незадовго до зйомок кліпу Smells Like Teen Spirit, який сьогодні має понад 2 млрд переглядів на YouTube.

Гітара Fender Mustang Кобейна не вперше потрапляє на аукціон. У 2022 році її продали за 4,5 мільйона доларів. Тоді лот розіграли в рамках благодійного аукціону.

