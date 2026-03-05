logo

Культовую гитару Курта Кобейна из клипа "Smells Like Teen Spirit" выставят на аукцион
Культовую гитару Курта Кобейна из клипа "Smells Like Teen Spirit" выставят на аукцион

Christie's выставит на аукцион культовую гитару Курта Кобейна Fender Mustang.

5 марта 2026, 07:40
Автор:
Slava Kot








Гитару Fender Mustang, на которой Курт Кобейн играл в клипе на хит Smells Like Teen Spirit, выставят на торги в аукционном доме Christie's. Старт аукциона намечен на 12 марта 2026 года, а предварительная оценка лота составляет от 2,5 до 5 миллионов долларов.

Культовую гитару Курта Кобейна из клипа "Smells Like Teen Spirit" выставят на аукцион

Гитару Курта Кобейна продадут на аукционе. Фото из открытых источников

Как пишет Christie's голубой Fender Competition Mustang с характерными диагональными полосами, стал визуальным символом эпохи MTV 1990-х. Именно в видео на Smells Like Teen Spirit Курт Кобейн играет на этой гитаре. Сам клип закрепил прорыв группы Nirvana и гранжа в мейнстрим сделав Кобейна голосом поколения.

"Из всех гитар в мире Fender Mustang — моя любимая", — говорил Кобейн в интервью Guitar World в 1991-м.

В Christie's подчеркивают, что хотя гитара, вероятно, не использовалась при записи альбома Nevermind, она звучала на концертах и впоследствии могла быть задействована при работе над альбомом In Utero. Музыкант приобрел ее в августе 1991 года, незадолго до съемок клипа Smells Like Teen Spirit, у которого сегодня более 2 млрд просмотров на YouTube.

Гитара Fender Mustang Кобейна не в первый раз попадает на аукцион. В 2022 году ее продали за 4,5 миллиона долларов. Тогда лот разыгрался в рамках благотворительного аукциона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый судебно-медицинский отчет подвергает сомнению официальную версию о смерти Курта Кобейна. Эксперты считают, что доказательства не свидетельствуют о самоубийстве музыканта.

Также "Комментарии" писали, что гитару Курта Кобейна из легендарного выступления Nirvana на MTV Unplugged в 1993 году продали на аукционе.



Источник: https://www.vice.com/en/article/kurt-cobains-smells-like-teen-spirit-music-video-guitar-is-going-to-auction/
