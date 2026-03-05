Культовую гитару Курта Кобейна из клипа "Smells Like Teen Spirit" выставят на аукцион



















Гитару Fender Mustang, на которой Курт Кобейн играл в клипе на хит Smells Like Teen Spirit, выставят на торги в аукционном доме Christie's. Старт аукциона намечен на 12 марта 2026 года, а предварительная оценка лота составляет от 2,5 до 5 миллионов долларов.

Гитару Курта Кобейна продадут на аукционе. Фото из открытых источников

Как пишет Christie's голубой Fender Competition Mustang с характерными диагональными полосами, стал визуальным символом эпохи MTV 1990-х. Именно в видео на Smells Like Teen Spirit Курт Кобейн играет на этой гитаре. Сам клип закрепил прорыв группы Nirvana и гранжа в мейнстрим сделав Кобейна голосом поколения.

"Из всех гитар в мире Fender Mustang — моя любимая", — говорил Кобейн в интервью Guitar World в 1991-м.

В Christie's подчеркивают, что хотя гитара, вероятно, не использовалась при записи альбома Nevermind, она звучала на концертах и впоследствии могла быть задействована при работе над альбомом In Utero. Музыкант приобрел ее в августе 1991 года, незадолго до съемок клипа Smells Like Teen Spirit, у которого сегодня более 2 млрд просмотров на YouTube.

Гитара Fender Mustang Кобейна не в первый раз попадает на аукцион. В 2022 году ее продали за 4,5 миллиона долларов. Тогда лот разыгрался в рамках благотворительного аукциона.

