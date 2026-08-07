Як зняти сонячне затемнення на смартфон і не зіпсувати камеру: головні правила

12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення, яке буде видно в окремих регіонах Європи. Зона повної фази пройде через Гренландію, Ісландію, північ Іспанії та невелику частину Португалії. Мільйони людей спробують зафіксувати це явище на камери своїх смартфонів, однак пряме наведення об'єктива на Сонце без належної підготовки може миттєво вивести гаджет із ладу.

Сонячне затемнення. Фото: Pixabay / A Owen

Експерти застерігають: камера смартфона може пошкодитися під час тривалої зйомки Сонця без спеціального фільтра. Концентроване світло здатне перегріти сенсор і залишити постійні дефекти на зображенні.





Як безпечно сфотографувати затемнення на смартфон

Щоб зберегти техніку та отримати чіткі знімки, дотримуйтеся декількох базових правил зйомки:

Використовуйте спеціальні сонячні фільтри. Для зйомки часткових фаз затемнення об'єктив камери обов'язково потрібно закрити захисним фільтром із сертифікацією ISO 12312-2.

Не забудьте про власний захист. Налаштовуючи кадр, існує ризик випадково глянути на Сонце повз екран. Дивитися на сонячний диск без спеціальних захисних окулярів категорично заборонено — це загрожує серйозними опіками сітківки.

Вимкніть спалах. Спалах смартфона абсолютно некорисний при зйомці віддалених космічних об'єктів, але він заважатиме іншим спостерігачам навколо вас.

Налаштуйте фокус та експозицію. Натисніть і утримуйте палець на зображенні Сонця на екрані, щоб заблокувати фокус (AF/AE Lock), після чого вручну знизьте повзунок яскравості (експозицію). Це дозволить уникнути пересвіченої білої плями та проявити деталі.

Зафіксуйте пристрій. Під час наближення кадру (зумування) найменше тремтіння рук зробить знімок розмитим. Для максимальної чіткості скористайтеся штативом і встановіть таймер спуску затвора на 2-3 секунди.

Знімайте відео у 4K. Замість спроб зробити поодинокі фотографії у відповідальний момент, ефективніше записати відео у високій роздільній здатності, з якого потім можна буде вибрати та зберегти найкращі чіткі кадри.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про евакуацію на Cybertruck: чому NASA довірило безпеку Crew-13 пікапу з 11 відкликаннями замість броньовика.



