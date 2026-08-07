Как снять солнечное затмение на смартфон и не испортить камеру: главные правила

12 августа 2026 года произойдет полное солнечное затмение, которое будет видно в отдельных регионах Европы. Зона полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию, север Испании и небольшую часть Португалии. Миллионы людей попытаются зафиксировать это явление на камеры своих смартфонов, однако прямая наводка объектива на Солнце без должной подготовки может мгновенно вывести гаджет из строя.

Солнечное затмение. Фото: Pixabay / A Owen

Эксперты предостерегают: камера смартфона может повредиться во время длительной съемки Солнца без специального фильтра. Концентрированный свет может перегреть сенсор и оставить постоянные дефекты на изображении.





Как безопасно сфотографировать затмение на смартфон

Чтобы сохранить технику и получить четкие снимки, следуйте нескольким базовым правилам съемки:

Используйте специальные солнечные фильтры. Для съемки частичных фаз затмения объектив камеры обязательно следует закрыть защитным фильтром с сертификацией ISO 12312-2.

Не забудьте о собственной защите. Настраивая кадр, существует риск случайно взглянуть на Солнце мимо экрана. Смотреть на солнечный диск без специальных защитных очков категорически запрещено – это чревато серьезными ожогами сетчатки.

Выключите вспышку. Вспышка смартфона абсолютно бесполезна при съемке удаленных космических объектов, но она будет мешать другим наблюдателям вокруг вас.

Настройте фокус и экспозицию. Нажмите и удерживайте палец на изображении Солнца на экране, чтобы заблокировать фокус (AF/AE Lock), затем вручную снизьте ползунок яркости (экспозицию). Это позволит избежать белого пятна и проявить детали.

Зафиксируйте устройство. При приближении кадра (зумировании) малейшая дрожь рук сделает снимок размытым. Для максимальной четкости используйте штатив и установите таймер спуска затвора на 2-3 секунды.

Снимайте видео в 4K. Вместо попыток сделать одиночные фотографии в ответственный момент эффективнее записать видео в высоком разрешении, из которого затем можно будет выбрать и сохранить лучшие четкие кадры.

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