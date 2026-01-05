logo_ukra

Як виростити соковиту редиску взимку на підвіконні: секрети, які роблять овоч неймовірно смачним

Контейнер, фітолампа, прохолода та постійний полив — як не зіпсувати редиску й отримати соковиті коренеплоди.

5 січня 2026, 20:07
Виростити редиску на підвіконні взимку цілком реально — головне знати кілька хитрощів, які допомагають коренеплодам бути соковитими, а не гіркими. Ось покроковий гід для тих, хто хоче мати свіжу редиску навіть у січні.

Як виростити соковиту редиску взимку на підвіконні: секрети, які роблять овоч неймовірно смачним

Редиска цілий рік: простий спосіб отримати свіжий урожай у квартирі без балкону та теплиці

1. Підготовка контейнера і ґрунту

  • Контейнер: завглибшки 15–20 см із дренажними отворами. На дно насипте шар керамзиту для відводу води.

  • Ґрунт: пухкий і поживний — суміш торфу, перегною та піску.

  • Насіння: замочіть на 20 хвилин або проростіть на вологому ватному диску 1–2 дні, щоб підвищити схожість.

2. Посів

  1. Наповніть контейнер ґрунтом і злегка зволожте.

  2. Зробіть борозенки глибиною 1 см.

  3. Розкладіть насіння на відстані 4–5 см.

  4. Присипте землею, трохи утрамбуйте.

  5. Накрийте плівкою або склом і поставте в тепле місце (+18–22°C).

3. Догляд після сходів

  • Світло: через 3–4 дні після появи сходів зніміть накриття. Поставте на найсвітліше підвіконня. Взимку додайте фітолампу на 12 годин світла.

  • Температура: оптимальна +15–18°C. Вище +22°C — редиска може "стрілкуватися" й втратити соковитість.

  • Полив: підтримуйте ґрунт вологим, але не залитим. Не допускайте пересихання — інакше коренеплоди стануть гіркими.

  • Підживлення: перша підгодівля рідким мінеральним добривом через 10 днів після сходів, другу — через тиждень.

4. Урожай

Через 30–40 днів ваша редиска буде готова до збору. Здорові, соковиті коренеплоди можна додавати в салати або готувати як окрему страву.

Секрети успіху:

  • Не допускайте перегріву — редиска "стрілкується".

  • Світло та прохолода важливі для формування соковитих коренів.

  • Постійний контроль вологості ґрунту — запорука відсутності гіркоти.

Тепер навіть взимку на вашому підвіконні може рости соковита редиска, яка за смаком не поступається літньому врожаю.

Нагадаємо,"Коментарі" раніше писали, як можна виростити зелень на підвіконі. 




