Вырастить редиску на подоконнике зимой вполне реально — главное знать несколько уловок, которые помогают корнеплодам быть сочными, а не горькими. Вот пошаговый гид для тех, кто хочет иметь свежую редиску даже в январе.

Редис круглый год: простой способ получить свежий урожай в квартире без балкона и теплицы

1. Подготовка контейнера и грунта

Контейнер: глубиной 15-20 см с дренажными отверстиями. На дно насыпьте слой керамзита для отвода воды.

Почва: рыхлая и питательная — смесь торфа, перегноя и песка.

Семена: замочите на 20 минут или прорастите на влажном ватном диске 1–2 дня, чтобы повысить всхожесть.

2. Посев

Наполните контейнер грунтом и слегка увлажните. Сделайте бороздки глубиной 1 см. Разложите семена на расстоянии 4–5 см. Присыпьте землей, немного утрамбуйте. Накройте пленкой или стеклом и поставьте в теплое место (18–22°C).

3. Уход после лестницы

Свет: через 3–4 дня после появления всходов снимите накрытие. Поставьте на самый светлый подоконник. Зимой добавьте фитолампу на 12 часов света.

Температура: оптимальная 15–18°C. Выше 22°C – редис может "стрелковаться" и потерять сочность.

Полив: поддерживайте почву влажной, но не залитой. Не допускайте пересыхания – иначе корнеплоды станут горькими.

Подкормка: первая подкормка жидким минеральным удобрением через 10 дней после всходов, вторая – через неделю.

4. Урожай

Через 30–40 дней ваша редиска будет готова к сбору. Здоровые, сочные корнеплоды можно добавлять в салаты или готовить как отдельное блюдо.

Секреты успеха:

Не допускайте перегрева – редис "стрелкуется".

Свет и прохлада важны для формирования сочных корней.

Постоянный контроль влажности почвы – залог отсутствия горечи.

Теперь даже зимой на вашем подоконнике может расти сочная редис , которая по вкусу не уступает летнему урожаю.

