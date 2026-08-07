Як охолодити кімнату у спеку без кондиціонера: цей трюк зможе зробити кожен

Коли на вулиці нестерпна спека, а в квартирі важко дихати, багато хто шукає способів швидкого охолодження без використання дорогих кондиціонерів. Виявляється, звичайний трюк із замороженою пляшкою води та звичайним вентилятором може принести довгоочікуване полегшення.

Вода. Фото: з відкритих джерел

Домашній охолоджувач домашній охолоджувач неймовірно просто. Вам знадобиться звичайна пластикова пляшка об'ємом 1-1,5 літри. Наповніть її водою приблизно на чотири п'яті від загального обсягу (це потрібно для того, щоб лід під час розширення не розірвав пластик) і покладіть у морозильну камеру.

Коли вода повністю замерзне, витягніть пляшку і поставте її безпосередньо перед увімкненим вентилятором. Повітря обдуватиме холодну поверхню і розноситиме приємну прохолоду по всій кімнаті.

Важливий нюанс: обов'язково підставте під пляшку глибоку тарілку або постеліть рушник, оскільки при таненні льоду на пластиці активно утворюватиметься конденсат, який стікатиме вниз.

Як пояснюють фахівці, лід під час танення активно поглинає теплову енергію із навколишнього середовища. Завдяки цьому потоки повітря від вентилятора стають відчутно холоднішими. Однак слід пам'ятати, що ефект від такого саморобного пристрою виключно локальний і триває рівно доти, доки лід усередині повністю не розтане.

Те, наскільки сильно ви відчуєте різницю температур, залежить від багатьох факторів: розміру кімнати, рівня її нагрівання, якості теплоізоляції стін і кількості включених електроприладів. Чим більше джерел тепла в квартирі, тим важче досягти бажаної прохолоди.

Саме тому експерти радять використовувати метод із замороженою пляшкою як ефективне доповнення до базових правил боротьби зі спекою:

Вдень обов'язково щільно закривайте штори або жалюзі на вікнах із сонячного боку.

Провітрюйте приміщення виключно пізно ввечері, вночі або рано вранці, коли температура повітря на вулиці знижується.

Максимально обмежить використання побутової техніки, що виділяє багато тепла (духові шафи, праски, сушильні машини для одягу).

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