Wi-Fi зникає у дальній кімнаті: що заважає сигналу та як покращити зв'язок

Якщо біля роутера інтернет працює нормально, а у спальні чи іншій дальній кімнаті зв'язок постійно переривається, причина може бути саме в покритті Wi-Fi. Радіосигнал слабшає під час проходження крізь стіни та інші фізичні перешкоди. Особливо сильно на нього впливають бетон, цегла та метал.

Сучасний Wi-Fi роутер для бездротового підключення до інтернету. Автор: Jakub Zerdzicki. Джерело: Pexels

Що заважає Wi-Fi

Серйозною перешкодою можуть стати бетонні та залізобетонні стіни, товста цегляна кладка, металеві двері та великі металеві предмети. Чим більше таких перешкод знаходиться між роутером і пристроєм, тим слабшим може ставати з'єднання.

Додатковою перешкодою може виявитися великий акваріум. Google рекомендує не розміщувати Wi-Fi-точки так, щоб між ними знаходився акваріум. Великі дзеркала також можуть впливати на поширення сигналу через металеве покриття.

Проблеми виникають і через радіоперешкоди. Наприклад, мікрохвильові печі використовують діапазон 2,4 ГГц і можуть заважати роботі Wi-Fi у цьому діапазоні.

Де поставити роутер

Не варто ховати роутер у шафі або ставити на підлогу. Краще вибрати відкрите та підняте місце, де навколо пристрою немає великих перешкод. Якщо можливо, роутер варто розмістити ближче до центральної частини квартири, щоб зменшити кількість стін на шляху сигналу.

Що зробити просто зараз

Спочатку переставте роутер вище та у більш відкрите місце. Потім спробуйте прибрати великі металеві предмети та інші перешкоди між ним і дальньою кімнатою.

Якщо роутер підтримує діапазони 2,4 та 5 ГГц, порівняйте їхню роботу. Частота 2,4 ГГц зазвичай забезпечує більшу дальність і краще проходить крізь перешкоди, тоді як 5 ГГц здатена забезпечити вищу швидкість, але має менший радіус покриття.

Після перестановки перевірте швидкість і стабільність з'єднання у проблемній кімнаті. Якщо слабкий сигнал зберігається, можна розглянути додаткову точку доступу або Mesh-систему. Додатковий модуль краще встановлювати не в "мертвій зоні", а там, де основний роутер ще забезпечує хороший сигнал.

Якщо ж інтернет повільний навіть поруч із роутером, проблема може бути вже не в покритті Wi-Fi, а в підключенні, обладнанні або роботі провайдера.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому електроенергію не можна накопичити про запас: проблема, яка загрожує блекаутами.