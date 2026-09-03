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Wi-Fi пропадает в дальней комнате: что мешает сигналу и как улучшить связь

Даже в чистой квартире беспроводная сеть может плохо работать в одной из комнат: на сигнал влияют стены, металлические поверхности, расположение роутера и радиопомехи. Простые изменения помогут улучшить покрытие без покупки нового оборудования.

3 сентября 2026, 15:31
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Сергій Кречмаровський

Если возле роутера интернет работает нормально, а в спальне или другой дальней комнате связь постоянно прерывается, причина может быть именно в покрытии Wi-Fi. Радиосигнал ослабевает при прохождении через стены и другие физические препятствия. Особенно сильно на него влияют бетон, кирпич и металл.

Wi-Fi пропадает в дальней комнате: что мешает сигналу и как улучшить связь

Современный Wi-Fi роутер для беспроводного подключения к интернету. Автор: Jakub Zerdzicki. Источник: Pexel

Что мешает Wi-Fi

Серьёзным препятствием могут стать бетонные и железобетонные стены, толстая кирпичная кладка, металлические двери и крупные металлические предметы. Чем больше таких преград находится между роутером и устройством, тем слабее может становиться соединение.

Дополнительным препятствием способен оказаться большой аквариум. Google рекомендует не размещать Wi-Fi-точки так, чтобы между ними находился аквариум. Крупные зеркала также могут влиять на распространение сигнала из-за металлического покрытия.

Проблемы возникают и из-за радиопомех. Например, микроволновые печи используют диапазон 2,4 ГГц и могут мешать работе Wi-Fi в этом диапазоне.

Где поставить роутер

Не стоит прятать роутер в шкафу или ставить на пол. Лучше выбрать открытое и приподнятое место, где вокруг устройства нет крупных препятствий. Если возможно, роутер стоит разместить ближе к центральной части квартиры, чтобы уменьшить количество стен на пути сигнала.

Что сделать прямо сейчас

Сначала переставьте роутер выше и в более открытое место. Затем попробуйте убрать крупные металлические предметы и другие препятствия между ним и дальней комнатой.

Если роутер поддерживает диапазоны 2,4 и 5 ГГц, сравните их работу. Частота 2,4 ГГц обычно обеспечивает большую дальность и лучше проходит через препятствия, тогда как 5 ГГц способен дать более высокую скорость, но имеет меньший радиус покрытия.

После перестановки проверьте скорость и стабильность соединения в проблемной комнате. Если слабый сигнал сохраняется, можно рассмотреть дополнительную точку доступа или Mesh-систему. Дополнительный модуль лучше устанавливать не в "мёртвой зоне", а там, где основной роутер ещё обеспечивает хороший сигнал.

Если же интернет медленный даже рядом с роутером, проблема может быть уже не в покрытии Wi-Fi, а в подключении, оборудовании или работе провайдера.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему электричество нельзя запасти впрок: проблема, которая грозит блэкаутами.



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