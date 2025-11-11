Топ-5 помилок у прибиранні вдома

Підтримання чистоти вдома здається простою справою, але навіть звичні дії можуть непомітно шкодити вашому інтер’єру. Неправильне використання засобів, надлишок води чи відсутність системності у прибиранні — усе це з часом псує покриття, меблі та навіть мікроклімат у приміщенні. Експерти компанії CleanCo Plus пояснили, яких типових помилок найчастіше припускаються під час самостійного прибирання і як зробити його ефективним та безпечним.

Як правильно робити прибирання вдома

1. Невідповідні мийні засоби



Універсальна хімія — не універсальна зовсім. Агресивні склади з кислотами пошкоджують камінь, дерево, лак і поліровані поверхні. Часто люди не читають інструкції та використовують один засіб для всього — у результаті меблі тьмяніють, а скло чи плитка вкриваються плямами.



Як діяти правильно: завжди перевіряйте склад, обирайте формули під конкретний матеріал, а нові засоби тестуйте на непомітній ділянці.



2. Прибирання без підготовки



Мити підлогу чи вікна без попереднього видалення пилу — одна з найпоширеніших помилок. Пил змішується з водою, утворюючи брудні розводи, які складно прибрати.



Як уникнути: спершу пройдіться пилососом або вологою мікрофіброю, очистіть кути щіткою, а лише потім переходьте до миття. Так професійні клінери досягають бездоганної чистоти без повторних зусиль.



3. Надлишок води



Багато хто вважає, що чим більше води — тим чистіше. Але для дерев’яних, ламінованих чи меблевих поверхонь це руйнівно. Волога проникає у шви, деревина розбухає, а меблі з МДФ втрачають форму.



Порада: використовуйте ледь вологу ганчірку, спеціальні засоби з мінімальним зволоженням і обов’язково провітрюйте кімнату після прибирання.



4. Ігнорування інструкцій

Кожна техніка — від пилососа до пароочисника — має свої режими та правила використання. Нехтування ними може зіпсувати покриття, зламати пристрій або викликати алергію через надлишок хімії.

Що робити: уважно читайте інструкції та дотримуйтесь дозування. Професійні клінери використовують лише перевірену техніку та безпечні засоби, щоб не нашкодити вашим речам.



5. Нерегулярне прибирання



Генеральне прибирання раз на місяць не компенсує відсутність щоденного догляду. Пил і волога накопичуються, з’являється грибок і запахи.



Як уникнути: складіть графік — кілька хвилин щодня і невеликі щотижневі “міні-прибирання” допоможуть підтримувати порядок без стресу.

Нагадужмо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що відома українська співачка Alyona Alyona потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Про це артистка повідомила особисто у своїй Instagram-сторіс, де спокійно розповіла подробиці інциденту та запевнила, що обидві сторони не постраждали.