Топ-5 ошибок в уборке дома

5 ошибок в уборке, из-за которых ваш дом выглядит хуже - и как этого избежать

11 ноября 2025, 19:05
Поддержание чистоты дома кажется простым делом, но даже привычные действия могут незаметно вредить вашему интерьеру. Неправильное использование средств, избыток воды или отсутствие системности в уборке – все это со временем портит покрытие, мебель и даже микроклимат в помещении. Эксперты компании CleanCo Plus объяснили, какие типичные ошибки чаще всего допускаются во время самостоятельной уборки и как сделать ее эффективной и безопасной.

Топ-5 ошибок в уборке дома

Как правильно делать уборку дома

1. Несоответствующие моющие средства

Универсальная химия – не универсальна совсем. Агрессивные составы с кислотами повреждают камень, дерево, лак и полированные поверхности. Часто люди не читают инструкции и используют одно средство для всего — в результате мебель тускнеет, а стекло или плитка покрываются пятнами.

Как поступать правильно: всегда проверяйте состав, выбирайте формулы под конкретный материал, а новые средства тестируйте на незаметном участке.

2. Уборка без подготовки

Мыть пол или окна без предварительного удаления пыли – одна из самых распространенных ошибок. Пыль смешивается с водой, образуя грязные разводы, которые сложно убрать.

Как избежать: сначала пройдитесь пылесосом или влажной микрофиброй, очистите углы щеткой, а затем переходите к мойке. Так профессиональные клинеры достигают идеальной чистоты без повторных усилий.

3. Избыток воды

Многие считают, что чем больше воды – тем чище. Но для деревянных, ламинированных или мебельных поверхностей это разрушительно. Влага проникает в швы, древесина разбухает, а мебель из МДФ теряет форму.

Совет: используйте влажную тряпку, специальные средства с минимальным увлажнением и обязательно проветривайте комнату после уборки.

4. Игнорирование инструкций

Каждая техника – от пылесоса до пароочистителя – имеет свои режимы и правила использования. Пренебрежение ими может испортить покрытие, сломать устройство или вызвать аллергию из-за избытка химии.

Что делать: внимательно читайте инструкции и соблюдайте дозировку. Профессиональные клинеры используют только проверенную технику и безопасные средства, чтобы не навредить вашим вещам.

5. Нерегулярная уборка

Генеральная уборка раз в месяц не компенсирует отсутствие ежедневного ухода. Пыль и влага скапливаются, появляется грибок и запахи.

Как избежать: составьте график – несколько минут ежедневно и небольшие еженедельные мини-уборки помогут поддерживать порядок без стресса.

