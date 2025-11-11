Топ-5 ошибок в уборке дома

Поддержание чистоты дома кажется простым делом, но даже привычные действия могут незаметно вредить вашему интерьеру. Неправильное использование средств, избыток воды или отсутствие системности в уборке – все это со временем портит покрытие, мебель и даже микроклимат в помещении. Эксперты компании CleanCo Plus объяснили, какие типичные ошибки чаще всего допускаются во время самостоятельной уборки и как сделать ее эффективной и безопасной.

Как правильно делать уборку дома

1. Несоответствующие моющие средства



Универсальная химия – не универсальна совсем. Агрессивные составы с кислотами повреждают камень, дерево, лак и полированные поверхности. Часто люди не читают инструкции и используют одно средство для всего — в результате мебель тускнеет, а стекло или плитка покрываются пятнами.



Как поступать правильно: всегда проверяйте состав, выбирайте формулы под конкретный материал, а новые средства тестируйте на незаметном участке.



2. Уборка без подготовки



Мыть пол или окна без предварительного удаления пыли – одна из самых распространенных ошибок. Пыль смешивается с водой, образуя грязные разводы, которые сложно убрать.



Как избежать: сначала пройдитесь пылесосом или влажной микрофиброй, очистите углы щеткой, а затем переходите к мойке. Так профессиональные клинеры достигают идеальной чистоты без повторных усилий.



3. Избыток воды



Многие считают, что чем больше воды – тем чище. Но для деревянных, ламинированных или мебельных поверхностей это разрушительно. Влага проникает в швы, древесина разбухает, а мебель из МДФ теряет форму.



Совет: используйте влажную тряпку, специальные средства с минимальным увлажнением и обязательно проветривайте комнату после уборки.



4. Игнорирование инструкций

Каждая техника – от пылесоса до пароочистителя – имеет свои режимы и правила использования. Пренебрежение ими может испортить покрытие, сломать устройство или вызвать аллергию из-за избытка химии.

Что делать: внимательно читайте инструкции и соблюдайте дозировку. Профессиональные клинеры используют только проверенную технику и безопасные средства, чтобы не навредить вашим вещам.



5. Нерегулярная уборка



Генеральная уборка раз в месяц не компенсирует отсутствие ежедневного ухода. Пыль и влага скапливаются, появляется грибок и запахи.



Как избежать: составьте график – несколько минут ежедневно и небольшие еженедельные мини-уборки помогут поддерживать порядок без стресса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у идома украинская певица Alyona Alyona попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом артистка сообщила лично в своем Instagram-сторисе, где спокойно рассказала подробности инцидента и заверила, что обе стороны не пострадали.