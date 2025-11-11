Топ-3 лайфхаки как хранить еду во время отключения света

Из-за атак российских оккупантов украинцы снова сталкиваются с вынужденными отключениями электроэнергии. В такие периоды важно не только сохранить покой, но и позаботиться о безопасности собственного питания. Ведь даже короткое повышение температуры в холодильнике может сделать продукты небезопасными для здоровья. Министерство здравоохранения напомнило основные правила хранения пищи в условиях блекаута.

Сохранение еды без света

Как подготовиться к отключению света

1. Заморозьте лед. Держите несколько пакетов или контейнеров со льдом в морозильной камере – они помогут дольше сохранить холод, когда выключат электроэнергию.

2. Используйте охлаждающие элементы. Их можно хранить в морозильнике и в случае необходимости класть в сумки-холодильники или термосумки.

3. Имейте запас консервов и сухих продуктов. Крупы, орехи, сухофрукты и консервы не нуждаются в охлаждении и могут стать основой питания при длительных отключениях.

Что делать, когда электроэнергию уже выключили

Используйте лед или хладоэлементы . Быстродвижущиеся продукты следует перенести в охлаждающую сумку или бокс со льдом. Если света нет более 4 часов, разложите лед в холодильнике и морозильнике – это продлит срок хранения.

Не открывайте дверцу холодильника . Если держать их закрытыми, холод сохраняется до 4 часов в холодильнике и до двух суток в морозильной камере.

Заполняйте пространство в камерах. Чем меньше воздух внутри, тем медленнее повышается температура. Пустые места можно заполнить бутылками с водой, оставляя место для циркуляции воздуха.

После возобновления электроснабжения

Проверьте продукты. Если они находились при температуре выше 4°C более двух часов, их следует утилизировать. Можно оставить только содержащие ледовые кристаллы или остающиеся прохладными.

Оцените запах и вид. Если у пищи неприятный запах, измененный цвет или текстуру — не рискуйте. Минздрав напоминает: если сомневаетесь, лучше выбросить.

Как уменьшить риск отравления

Готовьте небольшие порции, чтобы не оставлять остатки.

Закупайте только минимальный запас скоропортящихся продуктов.

При отсутствии холодильника используйте сумки-холодильники, термосы, погреб или подвал.

Выбирайте простые блюда с минимумом ингредиентов, предпочитая овощи и фрукты, которые могут храниться без охлаждения.

Следуя этим советам, можно значительно снизить риск пищевых отравлений и сохранить продукты свежими даже во время блекаутов. Во время, когда свет может исчезнуть в любой момент, главное — сохранять спокойствие, здравый смысл и заботу о себе.

