Смартфон почав «вмирати» вже за рік користування: ці помилки щодня вбивають батарею і змушують платити за ремонт

Сучасні смартфони стають потужнішими, швидшими й дорожчими, однак їхнє найвразливіше місце залишається незмінним – акумулятор. Уже через рік активного користування багато власників помічають: телефон ледве доживає до вечора, швидко нагрівається і вимагає постійної зарядки. У сервісах це називають "природним зносом", але насправді у більшості випадків батарею вбивають самі користувачі, передає "Експерт".

Як продовжити життя акумулятора – прості правила, про які не розповідають у сервісних центрах

Експерти наголошують: дотримання кількох простих правил дозволяє зберегти до 80–90% ємності батареї навіть через 2–3 роки, а отже – уникнути дорогої заміни акумулятора.

Головна помилка – зарядка "в нуль і до сотні"

Міф, який тягнеться ще з епохи кнопкових телефонів, для сучасних Li-Ion батарей є згубним. Найбезпечніший режим – 20–80%. Саме в цьому діапазоні хімічні процеси відбуваються без надмірного навантаження. Постійне заряджання до 100% прискорює деградацію акумулятора і скорочує кількість повноцінних циклів.

Температура – тихий вбивця батареї

Батареї категорично не люблять крайнощів.

Холод : не заряджайте телефон одразу після морозу – різкий перепад температур пошкоджує елементи.

Спека: залишений під сонцем або під подушкою смартфон під час зарядки може втратити частину ємності безповоротно.

Саме перегрів є однією з головних причин здуття батарей.

Нічна зарядка – не така безпечна, як здається

Смартфони дійсно припиняють активну зарядку після 100%, але далі починаються так звані мікроцикли – постійне "добираня" 1–2% заряду. З часом це зношує акумулятор. Рішення просте – увімкнути оптимізовану зарядку, яка є в iOS та більшості Android.

Дешеві кабелі можуть коштувати дорого

Неякісні зарядні кабелі й блоки живлення часто дають нестабільну напругу, що призводить до перегріву та пошкодження контролера живлення. У гірших випадках – до здуття або повного виходу батареї з ладу.

Софт теж "їсть" ресурс

GPS, Bluetooth, фонові застосунки та яскраві екрани постійно навантажують акумулятор. На OLED та AMOLED дисплеях Dark Mode реально економить заряд, адже чорні пікселі практично не споживають енергії.

Фахівці підсумовують: акумулятор не старіє сам по собі – його старять щоденні звички користувача. Кілька простих змін можуть продовжити життя смартфона на роки й заощадити значні кошти на ремонті.

