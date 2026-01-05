Смартфон начал «умирать» уже через год пользования: эти ошибки ежедневно убивают батарею и заставляют платить за ремонт

Современные смартфоны становятся более мощными, более быстрыми и дорогими, однако их самое уязвимое место остается неизменным – аккумулятор . Уже через год активного использования многие владельцы замечают: телефон едва доживает до вечера, быстро нагревается и требует постоянной зарядки. В сервисах это называют "естественным износом", но в большинстве случаев батарею убивают сами пользователи, передает "Эксперт".

Как продлить жизнь аккумулятору – простые правила, о которых не рассказывают в сервисных центрах

Эксперты отмечают: соблюдение нескольких простых правил позволяет сохранить до 80–90% емкости батареи даже через 2–3 года , а значит – избежать дорогостоящей замены аккумулятора.

Главная ошибка – зарядка "в ноль и до сотни"

Миф, который тянется еще с эпохи кнопочных телефонов, для современных Li-Ion батарей губителен. Самый безопасный режим – 20–80% . Именно в этом диапазоне химические процессы происходят без излишней нагрузки. Постоянная зарядка до 100% ускоряет деградацию аккумулятора и сокращает количество полноценных циклов.

Температура – тихий убийца батареи

Батареи категорически не любят крайности.

Холод : не заряжайте телефон сразу после мороза – резкий перепад температур повреждает элементы.

Жара : оставленный под солнцем или под подушкой смартфон во время зарядки может потерять часть емкости безвозвратно.

Именно перегрев является одной из главных причин вздутия батарей.

Ночная зарядка – не так безопасна, как кажется

Смартфоны действительно прекращают активную зарядку после 100%, но дальше начинаются так называемые микроциклы – постоянное "выбирание" 1–2% заряда. С течением времени это изнашивает аккумулятор. Решение простое – включить оптимизированную зарядку , которая есть в iOS и большинстве Android.

Дешевые кабели могут стоить дорого

Некачественные зарядные кабели и блоки питания часто дают нестабильное напряжение , что приводит к перегреву и повреждению контроллера питания. В худших случаях – к вздутию или полному выходу батареи из строя.

Софт тоже "ест" ресурс

GPS, Bluetooth, фоновые приложения и яркие экраны постоянно нагружают аккумулятор. На OLED и AMOLED дисплеях Dark Mode реально экономит заряд , ведь черные пиксели практически не потребляют энергию.

Специалисты подытоживают: аккумулятор не стареет сам по себе – его устаревают ежедневные привычки пользователя . Несколько простых изменений могут продлить жизнь смартфона на годы и сэкономить значительные средства на ремонте.

