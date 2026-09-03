Що не можна пилососити вдома: 10 речей, які можуть зіпсувати техніку

Пилосос допомагає швидко позбутися сміття, але його можливості залежать від конкретної моделі. Нижче йтиметься насамперед про звичайні побутові сухі пилососи: деякі матеріали для них можуть бути небезпечними, тоді як спеціальні wet/dry-моделі розраховані на інші завдання.

Пилосос під час прибирання будинку. Автор: jarmoluk (Michal). Джерело: Pixabay

Розбите скло. Уламки можуть пошкодити шланг, щітку або контейнер. Скло безпечніше зібрати в рукавичках щіткою та совком.

Гарячий попіл. Вугілля, що тліє, і гарячий попіл можуть стати причиною займання. Виробники також попереджають, що не варто збирати навіть залишки, що нібито охололи.

Вода та рідини. Звичайний сухий пилосос не призначений для води або вологого бруду: рідина може пошкодити електричні компоненти та двигун.

Борошно та дрібні порошки. Дрібнодисперсний пил здатний швидко забруднити фільтри. При цьому обмеження різняться: наприклад, Dyson допускає лише дуже невелику кількість борошна чи гіпсового пилу.

Кавова гуща. Волога гуща може потрапити всередину повітряного каналу та призвести до засмічення. Її краще прибрати вручну.

Липкі продукти. Мед, сироп та варення здатні забруднити шланг та внутрішні поверхні. Спочатку липку пляму краще зібрати паперовим рушником.

Будівельний пил. Гіпс, цемент та інші дрібні частинки можуть швидко забивати фільтри. Для такого сміття потрібні моделі, призначені для будівельного прибирання. Деякі виробники окремо попереджають про небезпеку дрібнодисперсного пилу.

Монети, голки та скріпки. Тверді та гострі предмети здатні пошкодити щітку, шланг або інші деталі. Dyson прямо забороняє збирати такі предмети.

Довгі дроти та нитки. Вони можуть намотатися на щітку, що обертається, і заблокувати її. Перед прибиранням такі предмети краще прибрати з підлоги.

Волога земля. Мокрий ґрунт не варто втягувати звичайним сухим пилососом: вологий бруд може потрапити всередину пристрою. Спочатку його краще зібрати совком, а потім діяти згідно з інструкцією до конкретної моделі.

Головне правило: перед прибиранням незвичайного сміття варто перевірити інструкцію саме свого пилососа. Особливо обережно потрібно поводитися з водою, гарячими матеріалами, гострими предметами та дрібнодисперсними речовинами.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому не можна залишати прилади в розетках під час грози.