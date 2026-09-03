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Що не можна пилососити вдома: 10 речей, які можуть зіпсувати техніку

Пилосос може впоратися зі звичайним пилом, але вода, гарячий попіл, скло та деякі дрібнодисперсні матеріали здатні пошкодити техніку – з'ясовуємо, що краще не втягувати у побутовий пилосос.

3 вересня 2026, 12:31
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Автор:
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Сергій Кречмаровський

Пилосос допомагає швидко позбутися сміття, але його можливості залежать від конкретної моделі. Нижче йтиметься насамперед про звичайні побутові сухі пилососи: деякі матеріали для них можуть бути небезпечними, тоді як спеціальні wet/dry-моделі розраховані на інші завдання.

Що не можна пилососити вдома: 10 речей, які можуть зіпсувати техніку

Пилосос під час прибирання будинку. Автор: jarmoluk (Michal). Джерело: Pixabay

  • Розбите скло. Уламки можуть пошкодити шланг, щітку або контейнер. Скло безпечніше зібрати в рукавичках щіткою та совком.

  • Гарячий попіл. Вугілля, що тліє, і гарячий попіл можуть стати причиною займання. Виробники також попереджають, що не варто збирати навіть залишки, що нібито охололи.

  • Вода та рідини. Звичайний сухий пилосос не призначений для води або вологого бруду: рідина може пошкодити електричні компоненти та двигун.

  • Борошно та дрібні порошки. Дрібнодисперсний пил здатний швидко забруднити фільтри. При цьому обмеження різняться: наприклад, Dyson допускає лише дуже невелику кількість борошна чи гіпсового пилу.

  • Кавова гуща. Волога гуща може потрапити всередину повітряного каналу та призвести до засмічення. Її краще прибрати вручну.

  • Липкі продукти. Мед, сироп та варення здатні забруднити шланг та внутрішні поверхні. Спочатку липку пляму краще зібрати паперовим рушником.

  • Будівельний пил. Гіпс, цемент та інші дрібні частинки можуть швидко забивати фільтри. Для такого сміття потрібні моделі, призначені для будівельного прибирання. Деякі виробники окремо попереджають про небезпеку дрібнодисперсного пилу.

  • Монети, голки та скріпки. Тверді та гострі предмети здатні пошкодити щітку, шланг або інші деталі. Dyson прямо забороняє збирати такі предмети.

  • Довгі дроти та нитки. Вони можуть намотатися на щітку, що обертається, і заблокувати її. Перед прибиранням такі предмети краще прибрати з підлоги.

  • Волога земля. Мокрий ґрунт не варто втягувати звичайним сухим пилососом: вологий бруд може потрапити всередину пристрою. Спочатку його краще зібрати совком, а потім діяти згідно з інструкцією до конкретної моделі.

Головне правило: перед прибиранням незвичайного сміття варто перевірити інструкцію саме свого пилососа. Особливо обережно потрібно поводитися з водою, гарячими матеріалами, гострими предметами та дрібнодисперсними речовинами.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому не можна залишати прилади в розетках під час грози.



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Джерело: https://www.consumerreports.org/appliances/vacuum-cleaners/things-you-should-never-vacuum-a1129695661/
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