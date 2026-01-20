logo_ukra

Робота під час блекаутів: безкоштовні коворкінги Києва
Робота під час блекаутів: безкоштовні коворкінги Києва

Без світла, але з Wi-Fi: де в Києві можна безкоштовно працювати під час відключень

20 січня 2026, 19:58
Автор:
Ткачова Марія

Через тривалі відключення електроенергії та опалення у Києві бізнес-простори й коворкінги відкрили безкоштовні зони для роботи, навчання та підзарядки гаджетів.

Робота під час блекаутів: безкоштовні коворкінги Києва

Коворкінги в Києві

Де в Києві можна безкоштовно попрацювати під час блекаутів

Через регулярні відключення світла й тепла багато киян опинилися в ситуації, коли працювати або навчатися з дому стає неможливо. У відповідь на це низка коворкінгів, бізнес-просторів і громадських хабів відкрили свої приміщення для всіх охочих — безкоштовно або в режимі відкритих зон.

У таких просторах можна зігрітися, скористатися інтернетом, зарядити гаджети, попрацювати за столом або просто перечекати тривале знеструмлення.

CREATIVE STATES

Усі простори мережі працюють як тимчасові "пункти незламності". Тут є світло, вода, опалення та стабільний зв’язок. У загальних зонах можна випити чай або каву, зарядити техніку й відпочити. Дозволено приходити з домашніми тваринами.

Локації відкриті у будні з 8:00 до 20:00, у суботу — з 10:00 до 17:00.

ENTROPY

Коворкінг надає безкоштовний доступ до робочих місць, Wi-Fi та фільтр-кави. Є кухня з напоями та снеками, але приносити власну їжу не можна. За окрему плату доступна оренда кімнат. Простір pet-friendly.

America House Kyiv

Тут можна попрацювати, навчатися, читати книги, грати в настільні ігри та просто зігрітися. Простір обладнаний опаленням, світлом і стабільним інтернетом. Перед відвідуванням необхідна попередня реєстрація.

PLATFORMA

Відкриті лаунж-зони для всіх охочих. Є можливість попрацювати, зарядити гаджети, випити каву або скористатися душем. Кількість місць обмежена, тому перед візитом радять уточнювати наявність вільних зон.

Простір "ДІМ"

Тут поєднані коворкінг, бібліотека, кухня, настільні ігри, піаніно та навіть пінг-понг. Є світло, вода, опалення та комфортні умови для роботи. Простір відкритий у будні та вихідні.

THE DVIZH

Простір біля Контрактової площі, де можна попрацювати, зарядити гаджети та випити чай або каву. Точну адресу просять уточнювати через соцмережі.

ENERGY HUB

У хабі доступні Wi-Fi, розетки та питна вода. Простір працює щодня та підходить для короткої роботи або підзарядки техніки.

Коворкінг "Епіцентру"

Тут облаштовані зони для роботи й відпочинку, є опалення, інтернет, місця для заряджання гаджетів та гарячі напої.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на початку кожного року мільйони людей дають собі фінансові обіцянки: відкладати більше грошей, менше витрачати або закрити борги. Однак уже за кілька місяців більшість таких планів зривається. Як пише The New York Times, проблема полягає не у відсутності дисципліни, а в неправильному підході до планування.



Джерело: https://www.village.com.ua/village/city/city-news/370453-tse-kovorkingi-ta-prostori-u-yakih-mozhna-bezkoshtovno-pratsyuvati-pid-chas-vidklyuchen-svitla
