Работа во время блекаутов: бесплатные коворкинги Киева

Из-за продолжительных отключений электроэнергии и отопления в Киеве бизнес-пространства и коворкинги открыли бесплатные зоны для работы, обучения и подзарядки гаджетов.

Коворкинги в Киеве

Где в Киеве можно бесплатно поработать во время блекаутов



Из-за регулярных отключений света и тепла многие киевляне оказались в ситуации, когда работать или учиться из дома становится невозможно. В ответ ряд коворкингов, бизнес-пространств и общественных хабов открыли свои помещения для всех желающих — бесплатно или в режиме открытых зон.



В таких просторах можно согреться, воспользоваться интернетом, зарядить гаджеты, поработать за столом или просто переждать длительное обесточивание.



CREATIVE STATES



Все пространства сети работают как временные "пункты несокрушимости". Здесь есть свет, вода, отопление и стабильная связь. В общих зонах можно выпить чай или кофе, зарядить технику и отдохнуть. Разрешено приходить с домашними животными.



Локации открыты по будням с 8:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 17:00.



ENTROPY



Коворкинг предоставляет бесплатный доступ к рабочим местам, Wi-Fi и фильтр-кофе. Есть кухня с напитками и снеками, но приносить собственную пищу нельзя. Аренда комнат доступна за отдельную плату. Пространство pet-friendly.



America House Kyiv



Здесь можно поработать, учиться, читать книги, играть в настольные игры и просто согреться. Пространство оборудовано отоплением, светом и стабильным интернетом. Перед посещением необходима предварительная регистрация.



PLATFORMA



Открытые лаунж-зоны для всех желающих. Есть возможность поработать, зарядить гаджеты, выпить кофе или воспользоваться душем. Количество мест ограничено, поэтому перед визитом советуют уточнять наличие свободных зон.



Пространство "ДОМ"



Здесь соединены коворкинг, библиотека, кухня, настольные игры, пианино и даже пинг-понг. Есть свет, вода, отопление и удобные условия для работы. Пространство открыто в будни и выходные.



THE DVIZH



Пространство возле Контрактовой площади, где можно поработать, зарядить гаджеты и выпить чай или кофе. Точный адрес просят уточнять через соцсети.



ENERGY HUB

В хабе есть Wi-Fi, розетки и питьевая вода. Пространство работает ежедневно и подходит для короткой работы или подзарядки.

Коворкинг "Эпицентра"

Здесь обустроены зоны для работы и отдыха, есть отопление, интернет, места для зарядки гаджетов и горячие напитки.

