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Осіння нудьга відступить: 5 простих звичок, які покращать настрій та самопочуття

Короткий світловий день та зміни погоди не обов'язково повинні псувати настрій – кілька простих навичок допоможуть легше пережити осінь.

9 вересня 2026, 12:31
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Сергій Кречмаровський

Восени багато хто помічає, що енергії стає менше, а бажання проводити вечори під пледом зростає. Скорочення світлового дня справді може впливати на циркадні ритми, сон, рівень енергії та настрій. Але змінити самопочуття можна без складних процедур – досить скоригувати щоденний розпорядок.

Осіння нудьга відступить: 5 простих звичок, які покращать настрій та самопочуття

Осінній пейзаж із мостом та річкою. Фото: elizabethannphotolv / Pixabay

  • Виходьте на вулицю вдень. Навіть коротка прогулянка у світлий час доби корисніша, ніж постійне перебування в приміщенні. Намагайтеся гуляти вранці або в обід, коли більше природного світла.

  • Додайте руху. Восени фізична активність часто скорочується, особливо якщо погода не сприяє прогулянкам. Ходьба, зарядка, велосипед або тренування вдома допомагають підтримувати активність та можуть позитивно впливати на настрій та якість сну.

  • Дотримуйтесь режиму сну. Лягайте і прокидайтеся приблизно в той самий час навіть у вихідні. Стабільний графік допомагає організму легше адаптуватися до скорочення світлового дня.

  • Не перетворюйте вечір на продовження робочого дня. Після настання темряви спробуйте поступово перемикатися на спокійні заняття: читання, розтяжку, теплий душ або спілкування з близькими. Такий ритуал допомагає відокремити час відпочинку від робочих завдань.

  • Не ізолюйтеся. Зустрічі з друзями, спільна прогулянка або звичайна телефонна розмова можуть стати простою підтримкою під час осіннього спаду. Регулярне спілкування допомагає не замикатися на поганому настрої.

Якщо пригніченість, втрата інтересу до звичних занять, порушення сну або сильна втома зберігаються тривалий час і заважають повсякденному життю, варто звернутися до фахівця: звичайна осіння нудьга і сезонний афективний розлад — не те саме.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 15 помилок у гігієні, яких багато хто припускається щодня і навіть не помічає.



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