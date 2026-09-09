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Осенняя хандра отступит: 5 простых привычек, которые улучшат настроение и самочувствие

Короткий световой день и перемены погоды не обязательно должны портить настроение - несколько простых привычек помогут легче пережить осень.

9 сентября 2026, 12:31
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Сергій Кречмаровський

Осенью многие замечают, что энергии становится меньше, а желание проводить вечера под пледом возрастает. Сокращение светового дня действительно может влиять на циркадные ритмы, сон, уровень энергии и настроение. Но изменить самочувствие можно без сложных процедур — достаточно немного скорректировать ежедневный распорядок.

Осенняя хандра отступит: 5 простых привычек, которые улучшат настроение и самочувствие

Осенний пейзаж с мостом и рекой. Фото: elizabethannphotolv / Pixabay

  • Выходите на улицу днём. Даже короткая прогулка в светлое время суток полезнее, чем постоянное пребывание в помещении. Старайтесь гулять утром или в обед, когда естественного света больше.

  • Добавьте движения. Осенью физическая активность часто сокращается, особенно если погода не располагает к прогулкам. Ходьба, зарядка, велосипед или тренировка дома помогают поддерживать активность и могут положительно влиять на настроение и качество сна.

  • Соблюдайте режим сна. Ложитесь и просыпайтесь примерно в одно и то же время даже в выходные. Стабильный график помогает организму легче адаптироваться к сокращению светового дня.

  • Не превращайте вечер в продолжение рабочего дня. После наступления темноты попробуйте постепенно переключаться на спокойные занятия: чтение, растяжку, тёплый душ или общение с близкими. Такой ритуал помогает отделить время отдыха от рабочих задач.

  • Не изолируйтесь. Встречи с друзьями, совместная прогулка или обычный телефонный разговор могут стать простой поддержкой в период осеннего спада. Регулярное общение помогает не замыкаться на плохом настроении.

Если подавленность, потеря интереса к привычным занятиям, нарушения сна или сильная усталость сохраняются длительное время и мешают повседневной жизни, стоит обратиться к специалисту: обычная осенняя хандра и сезонное аффективное расстройство — не одно и то же.

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