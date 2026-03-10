Невероятный секрет пышного цветения: как на самом деле нужно обрезать розы после зимы

Правильная весенняя обрезка роз после зимы является одной из главных мер по уходу за растениями. Она поддерживает их здоровье, стимулирует рост и обеспечивает обильное цветение летом, даря саду яркие цвета и аромат. Наиболее благоприятное время для обрезки большинства роз – конец зимы, обычно февраль или март. Исключение составляют кустовые розы, цветущие один раз, плетистые и вьющиеся сорта с единичным цветением. Их можно подрезать по окончании цветения, обычно в августе.

Фото: из открытых источников

Для обрезки рекомендуется использовать острый секатор. Срезы следует производить непосредственно перед почкой, направленной наружу, чтобы избежать застоя влаги. Работы желательно проводить во влажную погоду. Больные или пораженные ветви нужно удалять и компостировать, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Кустовые розы нуждаются в ежегодной легкой обрезке, а некоторые гибридные чайно-гибридные розы и флорибунди – более жесткой. Сначала удаляют все больные и мертвые стебли, после чего обрезают примерно на треть, придавая растению округлую форму. Большие кусты или определенные сорта можно обрезать на половину или две трети. Молодые растения хорошо переносят сильную обрезку сразу после посадки.

Дикие и видовые розы неприхотливы и нуждаются в минимальной обрезке: удаляют только старые и больные побеги. Плетистые розы, повторно цветущие, обрезают в феврале, создавая открытую структуру без перекрестных стеблей, удаляя слабые и больные побеги. Боковые побеги хранят, укорачивая их до 2-5 см от основного стебля и подвязывая к каркасу горизонтально, что стимулирует обильное цветение.

Если старая роза цветет только в верхней части, можно аккуратно согнуть молодые основные побеги горизонтально или обрезать растение до 60 см от основания, чтобы дать ему второе дыхание. Плетистые и вьющиеся розы обрезают умеренно: после цветения удаляют больные и отмершие стебли и слегка прореживают куст, сохраняя пышный вид. Некоторые сорта, как весеннецветущая Банксия, плохо переносят обрезку, поэтому удаляют только больные и мертвые побеги. Многоцветковые розы и их потомки хорошо переносят обрезку старой древесины у основания раз в несколько лет, лучше всего в зимний период.

Соблюдение этих правил обеспечивает здоровый рост растений, предотвращает болезни и гарантирует пышное и длительное цветение роз в течение лета.

