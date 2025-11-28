logo_ukra

Неочевидні предмети в оселі, які вбивають сигнал Wi-Fi: експерти пояснили, що винне насправді
НОВИНИ

Неочевидні предмети в оселі, які вбивають сигнал Wi-Fi: експерти пояснили, що винне насправді

Домашній інтернет може ламатися не через провайдера — а через ваш інтер’єр.

28 листопада 2025, 10:47
Автор:
avatar

Проніна Анна

Проблеми зі швидкістю Wi-Fi у квартирі чи будинку часто списують на роутер або провайдера, але реальність набагато банальніша: сигнал знищують речі, які просто стоять у вас перед очима. За даними slashgear.com, саме середовище всередині житла найчастіше блокує радіохвилі й створює "мертві зони", навіть якщо техніка абсолютно справна.

Неочевидні предмети в оселі, які вбивають сигнал Wi-Fi: експерти пояснили, що винне насправді

Звичайні предмети інтер’єру можуть повністю знищити сигнал Wi-Fi в оселі.

Однією з ключових причин нестабільного інтернету є невдале розміщення роутера. Багато хто ховає його за меблями, у шафу або ставить на підлогу — і цим повністю перекриває сигнал. Wi-Fi працює ефективно лише тоді, коли пристрій стоїть високо, максимально відкрито і ближче до центру помешкання.

Серйозним джерелом завад стає побутова техніка, що працює на тих самих частотах: мікрохвильовка, baby-монітори, камери спостереження, а також будь-яка металева техніка поруч. Вони створюють радіошум і частково "перекрикують" Wi-Fi.

Не менш руйнівно діють стіни та матеріали будинку. Бетон, цегла, залізобетонні перекриття буквально "з’їдають" хвилі. Якщо роутер стоїть у кутку за товстою стіною — стабільного сигналу не буде ніколи. У приватних будинках та великих квартирах експерти радять переходити на mesh-системи, щоб уникнути провалів між кімнатами та поверхами.

Окремий антагоніст Wi-Fi — метал. Холодильники, металеві шафи, великі світильники й навіть дзеркала з металевим напиленням працюють як щит, різко послаблюючи сигнал. Аналогічно діють енергозберігаючі вікна з металевими оксидами — інтернет поруч із ними майже завжди гальмує.

Навіть вода здатна блокувати радіохвилі. Роутер біля бойлера, пральної машини чи великого акваріума може втрачати частину потужності. Маленькі декоративні ємності не створюють критичних проблем, а от масштабні — так.

Ще один непомітний ворог — сусідські мережі. У багатоповерхівках десятки роутерів працюють на однакових каналах і створюють перехресні перешкоди. Вирішити це можна, змінивши канал у налаштуваннях або переключившись на 5 GHz чи 6 GHz.

Bluetooth-пристрої також здатні "булінити" Wi-Fi, бо працюють у тому самому діапазоні 2.4 GHz. Навушники, колонки, смарт-приставки, геймпади — усе це створює додатковий шум, особливо в маленьких квартирах.

І насамкінець — телевізор. У ньому багато металевих компонентів, а смарт-модулі генерують власні хвилі. Якщо поставити роутер за ТВ або впритул до нього, стабільність мережі гарантовано впаде. Оптимальна дистанція — близько двох метрів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що росіян попередили про масове відключення мобільного інтернету.



