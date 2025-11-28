Неочевидные предметы в доме, убивающие сигнал Wi-Fi: эксперты объяснили, что виновато на самом деле

Проблемы со скоростью Wi-Fi в квартире или доме часто списывают на роутер или провайдера, но реальность гораздо банальнее: сигнал уничтожают вещи, которые просто стоят у вас перед глазами. По данным slashgear.com , самая среда внутри жилья чаще всего блокирует радиоволны и создает "мертвые зоны", даже если техника абсолютно исправна.

Обычные предметы в квартире способны полностью погасить сигнал Wi-Fi.

Одной из ключевых причин нестабильного интернета является неудачное размещение роутера. Многие прячут его за мебелью, в шкаф или ставят на пол — и этим полностью перекрывают сигнал. Wi-Fi работает эффективно только тогда, когда устройство стоит высоко, максимально открыто и ближе к центру жилья.

Серьезным источником помех становится бытовая техника, работающая на тех же частотах: микроволновка, baby-мониторы, камеры наблюдения, а также любая металлическая техника рядом. Они создают радиошум и частично перекрикивают Wi-Fi.

Не менее разрушительно действуют стены и материалы дома. Бетон, кирпич, железобетонные перекрытия буквально съедают волны. Если роутер стоит в углу за толстой стеной – стабильного сигнала не будет никогда. В частных домах и больших квартирах эксперты советуют переходить на mesh-системы во избежание провалов между комнатами и этажами.

Отдельный антагонист Wi-Fi – металл. Холодильники, металлические шкафы, большие светильники и даже зеркала с металлическим напылением работают как щит, резко ослабляя сигнал. Аналогично действуют энергосберегающие окна с металлическими оксидами – интернет рядом с ними почти всегда тормозит.

Даже вода способна блокировать радиоволны. Роутер у бойлера, стиральной машины или большого аквариума может терять часть мощности. Маленькие декоративные емкости не создают критических проблем, а вот масштабные – да.

Еще один незаметный враг – соседские сети. В многоэтажках десятки роутеров работают на одинаковых каналах и создают перекрестные помехи. Решить это можно, изменив канал в настройках или переключившись на 5 GHz или 6 GHz.

Bluetooth-устройства также способны "булинить" Wi-Fi, так как работают в том же диапазоне 2.4 GHz. Наушники, колонки, смарт-приставки, геймпады – все это создает дополнительный шум, особенно в маленьких квартирах.

И наконец – телевизор. В нем много металлических компонентов, а смарт-модули создают собственные волны. Если поставить роутер по телевизору или вплотную к нему, стабильность сети гарантированно упадет. Оптимальная дистанция – около двух метров.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал, что россиян предупредили о массовом отключении мобильного интернета.