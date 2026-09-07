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Менше хімії та витрат: чому парова швабра стає вигідною покупкою

Чому відмова від побутової хімії на користь гарячої пари робить прибирання дешевшим, безпечнішим та ефективнішим.

7 вересня 2026, 12:01
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Сергій Кречмаровський

Прибирання оселі часто асоціюється з купівлею десятків спеціалізованих флаконів: гелів для сантехніки, порошків для кахлю, спреїв для дзеркал та рідин для миття підлоги. Згодом ці регулярні витрати помітно б'ють по гаманцю, а склад засобів викликає питання щодо безпеки для здоров'я. Відмінною альтернативою звичним методам стає парова швабра — гаджет, який повністю змінює підхід до порядку.

Менше хімії та витрат: чому парова швабра стає вигідною покупкою

Парова швабра очищає керамічну плитку густою парою. Фото: ШІ

Як працює пристрій і чому це вигідно

Головна перевага пристрою полягає у його повній автономності від розхідників. Для роботи приладу не потрібні порошки чи гелі для чищення — достатньозвичайної води з-під крана і розетки. Під впливом високої температури пара ефективно розчиняє бруд, що в'ївся, жир і знищує до 99,9% бактерій і мікробів без використання токсичних компонентів. Це особливо важливо, якщо в будинку є маленькі діти чи домашні тварини.

Довговічність та догляд за поверхнями

Крім того, парова швабра дозволяє суттєво скоротити витрати на змінні матеріали. Якщо традиційні швабри вимагають постійної купівлі нових насадок або одноразових серветок, текстильні елементи парового пристрою можна просто прати в машинці. Прилад підходить для більшості твердих покриттів для підлоги — плитки, ламінату, паркету і лінолеуму, а також відмінно справляється з очищенням міжплиткових швів.

Враховуючи довговічність таких пристроїв, одноразова інвестиція швидко окупається за рахунок відмови від дорогої побутової хімії, перетворюючи рутинне прибирання на більш економічний та екологічний процес.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, як позбутися тарганів у домашніх умовах.



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