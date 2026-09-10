7 незвичайних лайфхаків для прибирання, які заощадять час

Прибирання може тривати набагато менше часу, якщо використовувати несподівані рішення. Деякі з цих прийомів виглядають дивно, але допомагають упоратися з набридливими домашніми завданнями.

Рукавички та губка для прибирання будинку. Фото: Monfocus / Pixabay

Покладіть лід у подрібнювач відходів. Декілька кубиків льоду допоможуть очистити внутрішні поверхні кухонного подрібнювача від залишків їжі. Після цього можна подрібнити невеликі шматочки лимона з водою, щоб освіжити запах. Перед використанням такого способу варто перевірити інструкцію до вашої моделі .

Перетворіть кухонні щипці на інструмент для жалюзі. Оберніть робочі частини щипців мікрофіброю та закріпіть тканину гумками. Вийде простий пристрій, яким можна одночасно протирати обидві сторони ламелей.

Поставте миску з водою та лимоном у мікрохвильову піч. Нагрійте її 3-5 хвилин, потім залиште дверцята закритими ще на кілька хвилин. Пара розм'якшить засохлі залишки їжі, після чого їх буде набагато легше прибрати серветкою або губкою.

Закріпіть пакет із оцтом на душовій лійці. Налийте звичайний оцет у невеликий пакет, закріпіть його навколо лійки та залиште на кілька годин. Кислота допоможе розм'якшити вапняний наліт. Соду додавати не варто: вона нейтралізує оцет і знижує його його очищувальну дію.

Мийте душ прямо під час душу. Тримайте поруч губку або щітку і швидко проходьте по стінках і дверцятах кабіни. Після цього поверхню потрібно ретельно ополоснути. Такий підхід допомагає запобігати появі мильного нальоту.

Накрийте верх кухонних шаф папером. Покладіть зверху папір або паперові пакети. Вони будуть збирати жирний пил, а під час наступного прибирання шар, що забруднився, можна просто зняти і замінити.

Використовуйте силіконову пастку для волосся. Спеціальна накладка на злив затримує волосся та шерсть, не дозволяючи їм накопичуватися глибоко в трубі. Сміття, що зібралося, можна просто зняти і викинути, а саму пастку — промити.

Такі прийоми не скасовують звичайне прибирання, але дозволяють витрачати на нього помітно менше часу. Головне — не чекати, доки невелика проблема перетвориться на велику.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 15 помилок у гігієні, які багато хто робить щодня і навіть не помічає.