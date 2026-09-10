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7 незвичайних лайфхаків для прибирання, які заощадять час

Незвичайні прийоми допомагають справлятися з пилом, нальотом та брудом швидше та без багатогодинного відтирання.

10 вересня 2026, 18:01
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Автор:
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Сергій Кречмаровський

Прибирання може тривати набагато менше часу, якщо використовувати несподівані рішення. Деякі з цих прийомів виглядають дивно, але допомагають упоратися з набридливими домашніми завданнями.

7 незвичайних лайфхаків для прибирання, які заощадять час

Рукавички та губка для прибирання будинку. Фото: Monfocus / Pixabay

  • Покладіть лід у подрібнювач відходів. Декілька кубиків льоду допоможуть очистити внутрішні поверхні кухонного подрібнювача від залишків їжі. Після цього можна подрібнити невеликі шматочки лимона з водою, щоб освіжити запах. Перед використанням такого способу варто перевірити інструкцію до вашої моделі.

  • Перетворіть кухонні щипці на інструмент для жалюзі. Оберніть робочі частини щипців мікрофіброю та закріпіть тканину гумками. Вийде простий пристрій, яким можна одночасно протирати обидві сторони ламелей.

  • Поставте миску з водою та лимоном у мікрохвильову піч. Нагрійте її 3-5 хвилин, потім залиште дверцята закритими ще на кілька хвилин. Пара розм'якшить засохлі залишки їжі, після чого їх буде набагато легше прибрати серветкою або губкою.

  • Закріпіть пакет із оцтом на душовій лійці. Налийте звичайний оцет у невеликий пакет, закріпіть його навколо лійки та залиште на кілька годин. Кислота допоможе розм'якшити вапняний наліт. Соду додавати не варто: вона нейтралізує оцет і знижує його його очищувальну дію.

  • Мийте душ прямо під час душу. Тримайте поруч губку або щітку і швидко проходьте по стінках і дверцятах кабіни. Після цього поверхню потрібно ретельно ополоснути. Такий підхід допомагає запобігати появі мильного нальоту.

  • Накрийте верх кухонних шаф папером. Покладіть зверху папір або паперові пакети. Вони будуть збирати жирний пил, а під час наступного прибирання шар, що забруднився, можна просто зняти і замінити.

  • Використовуйте силіконову пастку для волосся. Спеціальна накладка на злив затримує волосся та шерсть, не дозволяючи їм накопичуватися глибоко в трубі. Сміття, що зібралося, можна просто зняти і викинути, а саму пастку — промити.

Такі прийоми не скасовують звичайне прибирання, але дозволяють витрачати на нього помітно менше часу. Головне — не чекати, доки невелика проблема перетвориться на велику.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 15 помилок у гігієні, які багато хто робить щодня і навіть не помічає.



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/nataliebrown/lazy-cleaning-shortcuts-youll-wish-youd-known-about?origin=hfshp
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