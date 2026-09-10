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7 необычных лайфхаков для уборки, которые сэкономят время

Необычные приёмы помогают справляться с пылью, налётом и грязью быстрее и без многочасового оттирания.

10 сентября 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

Уборка может занимать гораздо меньше времени, если использовать неожиданные решения. Некоторые из этих приёмов выглядят странно, но помогают справиться с надоедливыми домашними задачами.

7 необычных лайфхаков для уборки, которые сэкономят время

Перчатки и губка для уборки дома. Фото: Monfocus / Pixabay

  • Положите лёд в измельчитель отходов. Несколько кубиков льда помогут очистить внутренние поверхности кухонного измельчителя от остатков пищи. После этого можно измельчить небольшие кусочки лимона с водой, чтобы освежить запах. Перед применением такого способа стоит проверить инструкцию именно к вашей модели.

  • Превратите кухонные щипцы в инструмент для жалюзи. Оберните рабочие части щипцов микрофиброй и закрепите ткань резинками. Получится простое приспособление, которым можно одновременно протирать обе стороны ламелей.

  • Поставьте миску с водой и лимоном в микроволновку. Нагрейте её 3-5 минут, затем оставьте дверцу закрытой ещё на несколько минут. Пар размягчит засохшие остатки еды, после чего их будет гораздо легче убрать салфеткой или губкой.

  • Закрепите пакет с уксусом на душевой лейке. Налейте обычный уксус в небольшой пакет, закрепите его вокруг лейки и оставьте на несколько часов. Кислота поможет размягчить известковый налёт. Соду добавлять не стоит: она нейтрализует уксус и снижает его очищающее действие.

  • Мойте душ прямо во время душа. Держите рядом губку или щётку и быстро проходите по стенкам и дверце кабины. После этого поверхность нужно тщательно ополоснуть. Такой подход помогает не давать мыльному налёту накапливаться.

  • Накройте верх кухонных шкафов бумагой. Положите сверху вощёную бумагу или бумажные пакеты. Они будут собирать жирную пыль, а во время следующей уборки загрязнившийся слой можно просто снять и заменить.

  • Используйте силиконовую ловушку для волос. Специальная накладка на слив задерживает волосы и шерсть, не позволяя им скапливаться глубоко в трубе. Собравшийся мусор можно просто снять и выбросить, а саму ловушку промыть.

Такие приёмы не отменяют обычную уборку, но позволяют тратить на неё заметно меньше времени. Главное — не ждать, пока небольшая проблема превратится в большую.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про 15 ошибок в гигиене, которые многие совершают каждый день и даже не замечают.



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Источник: https://www.buzzfeed.com/nataliebrown/lazy-cleaning-shortcuts-youll-wish-youd-known-about?origin=hfshp
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