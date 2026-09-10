7 необычных лайфхаков для уборки, которые сэкономят время

Уборка может занимать гораздо меньше времени, если использовать неожиданные решения. Некоторые из этих приёмов выглядят странно, но помогают справиться с надоедливыми домашними задачами.

Перчатки и губка для уборки дома. Фото: Monfocus / Pixabay

Положите лёд в измельчитель отходов. Несколько кубиков льда помогут очистить внутренние поверхности кухонного измельчителя от остатков пищи. После этого можно измельчить небольшие кусочки лимона с водой, чтобы освежить запах. Перед применением такого способа стоит проверить инструкцию именно к вашей модели .

Превратите кухонные щипцы в инструмент для жалюзи. Оберните рабочие части щипцов микрофиброй и закрепите ткань резинками. Получится простое приспособление, которым можно одновременно протирать обе стороны ламелей.

Поставьте миску с водой и лимоном в микроволновку. Нагрейте её 3-5 минут, затем оставьте дверцу закрытой ещё на несколько минут. Пар размягчит засохшие остатки еды, после чего их будет гораздо легче убрать салфеткой или губкой.

Закрепите пакет с уксусом на душевой лейке. Налейте обычный уксус в небольшой пакет, закрепите его вокруг лейки и оставьте на несколько часов. Кислота поможет размягчить известковый налёт. Соду добавлять не стоит: она нейтрализует уксус и снижает его очищающее действие.

Мойте душ прямо во время душа. Держите рядом губку или щётку и быстро проходите по стенкам и дверце кабины. После этого поверхность нужно тщательно ополоснуть. Такой подход помогает не давать мыльному налёту накапливаться.

Накройте верх кухонных шкафов бумагой. Положите сверху вощёную бумагу или бумажные пакеты. Они будут собирать жирную пыль, а во время следующей уборки загрязнившийся слой можно просто снять и заменить.

Используйте силиконовую ловушку для волос. Специальная накладка на слив задерживает волосы и шерсть, не позволяя им скапливаться глубоко в трубе. Собравшийся мусор можно просто снять и выбросить, а саму ловушку промыть.

Такие приёмы не отменяют обычную уборку, но позволяют тратить на неё заметно меньше времени. Главное — не ждать, пока небольшая проблема превратится в большую.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про 15 ошибок в гигиене, которые многие совершают каждый день и даже не замечают.