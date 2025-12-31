Гроші під подушкою чи порожні кишені: як підготувати дім на Новий рік, щоб 2026-й став багатим

Рубрики
Ще з давніх часів у народі існувало переконання: як зустрінеш Новий рік — так його і проведеш. І якщо ви мрієте про фінансовий успіх у 2026 році, варто приділити увагу не тільки святковій вечері, а й магії вашого дому.
Новорічні ритуали для багатства: що покласти в дім, щоб фінанси текли рікою
Гроші під подушкою
За повір’ям, покласти під подушку купюру або навіть монету на ніч 31 грудня — це сигнал Всесвіту: "У цьому домі бажають багатства". Гроші під подушкою не тільки приносять удачу, а й символізують притягнення доходів та нових джерел фінансів у новому році.
Сіль та зерно для родючості
Давні українські обряди радили насипати трохи солі або зерна у комору чи на підвіконня. Сіль охороняє дім від фінансових втрат, а зерно символізує достаток, процвітання та благополуччя у сім’ї.
Монети у кишенях і гаманець на столі
Щоб гроші "ходили" по дому, не ховайте гаманець у темні кути. Згідно з народними віруваннями, відкритий гаманець із кількома монетами на столі під час зустрічі Нового року "приманює" доходи, а порожній гаманець може стати символом майбутніх фінансових проблем.
Золоті та червоні предмети
Феншуй радить розміщувати у кімнаті предмети червоного та золотого кольорів. Червоний стимулює енергію удачі, а золотий – багатство й розкіш. Це може бути свічка, серветка на столі або статуетка.
Що робити не можна
Не віддавайте борги і не позичайте гроші в новорічну ніч — за прикметами, це "змиває" фінансову удачу.
Не залишайте у домі порожній гаманць і порожні склянки — це символізує брак та нестачу.
Не сваріться за столом, адже негативні емоції блокують потік добробуту.
За народними повір’ями, дотримання цих простих правил у поєднанні з щирими побажаннями близьким і позитивною енергією наповнить 2026 рік грошима, удачею та стабільністю.
