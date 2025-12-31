Деньги под подушкой или пустые карманы: как подготовить дом на Новый год, чтобы 2026-й стал богатым

Рубрики
Еще с давних времен в народе было убеждение: как встретишь Новый год — так его и проведешь. И если вы мечтаете о финансовом успехе в 2026 году, стоит уделить внимание не только праздничному ужину, но и магии вашего дома.
Новогодние ритуалы для богатства: что положить в дом, чтобы финансы текли по реке
Деньги под подушкой
По поверью, положить под подушку купюру или даже монету на ночь 31 декабря — сигнал Вселенной: "В этом доме желают богатства". Деньги под подушкой не только приносят удачу, но и символизируют привлечение доходов и новых источников финансов в новом году.
Соль и зерно для плодородия
Древние украинские обряды советовали насыпать немного соли или зерна в амбар или на подоконник. Соль предохраняет дом от финансовых потерь, а зерно символизирует обилие, процветание и благополучие в семье.
Монеты в карманах и кошелек на столе
Чтобы деньги "ходили" по дому, не прячь кошелек в темные углы. Согласно народным верованиям открытый кошелек с несколькими монетами на столе во время встречи Нового года "приманивает" доходы, а пустой кошелек может стать символом будущих финансовых проблем.
Золотые и красные предметы
Феншуй советует размещать в комнате предметы красного и золотого цвета. Красный стимулирует энергию удачи, а золотой – богатство и роскошь. Это может быть свеча, салфетка на столе или статуэтка.
Что делать нельзя
Не отдавайте долги и не занимайте деньги в новогоднюю ночь — по приметам, это смывает финансовую удачу.
Не оставляйте в доме пустой кошель и пустые стаканы – это символизирует недостаток и недостаток.
Не ссорьтесь за столом, ведь отрицательные эмоции блокируют поток благосостояния.
По народным поверьям, соблюдение этих простых правил в сочетании с искренними пожеланиями близким и положительной энергией наполнит 2026 год деньгами, удачей и стабильностью.
