Горітиме годинами: картопляна “свічка”, яка дивує інтернет і рятує від темряви

У соцмережах стрімко набирає популярності незвичний лайфхак — імпровізована свічка з картоплі, яку називають простим способом отримати світло, коли електрики немає або хочеться створити камерну атмосферу. Звісно, така конструкція не замінить повноцінне освітлення, але здатна дати м’яке, рівне сяйво, яке не залишає кімнату в повній темряві.

Коли немає світла — виручає картопля: незвичний лайфхак для затишку в оселі

По суті, йдеться про давній принцип олійної лампи, відомий людству ще з античних часів. Джерелом світла в ній є полум’я, яке підтримується олією, що повільно піднімається по ґноту. Картопля у цій історії виконує роль фіксатора, завдяки якому конструкція залишається стабільною.

Особливо цікаво, що такий формат світла часто використовують не заради яскравості, а заради атмосфери. Біля невеликого полум’я можна читати історії, вигадувати казки для дітей, створювати театр тіней або просто посидіти в тиші. Саме тому лайфхак часто називають “антистресовим”.

Важливий нюанс: тривалість горіння залежить від багатьох факторів — типу олії, довжини ґноту та умов навколо. У сприятливих умовах таке світло може триматися кілька годин, але потребує постійного нагляду.

Фахівці наголошують: будь-які джерела відкритого вогню в оселі — це підвищений ризик. Такі лампи не можна залишати без нагляду, ставити поруч із тканинами, папером або використовувати як іграшку для дітей. Це радше цікавий експеримент або тимчасове рішення, а не повсякденний спосіб освітлення.

Якщо ж виготовити кілька таких світильників і розмістити їх на безпечній відстані, вони можуть дати не лише світло, а й мінімальне тепло. Водночас експерти радять: за будь-яких умов дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки та обирайте сучасні альтернативи, якщо вони доступні.

Читайте також в "Коментарях" топ-50 продуктів і гаджетів для виживання під час блекаутів та перебоїв водопостачання.