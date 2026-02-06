logo

Гореть часами: картофельная свеча, которая удивляет интернет и спасает от тьмы

Простая идея из подручных материалов может дать мягкий свет, тепло и атмосферу – но с важными оговорками.

6 февраля 2026, 18:45
В соцсетях стремительно набирает популярность необычный лайфхак – импровизированная свеча из картофеля , которую называют простым способом получить свет, когда электричества нет или хочется создать камерную атмосферу. Конечно, такая конструкция не заменит полноценное освещение , но способна дать мягкое, ровное сияние , не покидающее комнату в полной темноте.

Гореть часами: картофельная свеча, которая удивляет интернет и спасает от тьмы

Когда нет света – выручает картофель: необычный лайфхак для уюта в доме

По сути, речь идет о древнем принципе масляной лампы , известной человечеству еще с античных времен. Источником света в ней является пламя, поддерживаемое медленно поднимающимся по фитилю маслом. Картофель в этой истории выполняет роль фиксатора , благодаря которому конструкция остается стабильной.

Особенно интересно, что такой формат света часто используют не ради яркости, а ради атмосферы . У небольшого пламени можно читать истории, придумывать сказки для детей, создавать театр теней или просто посидеть в тишине . Именно поэтому лайфхак часто называют "антистрессовым".

Важный нюанс: продолжительность горения зависит от многих факторов – типа масла, длины фитиля и условий вокруг. В благоприятных условиях такой свет может держаться несколько часов , но требует постоянного наблюдения.

Специалисты отмечают: любые источники открытого огня в доме – это повышенный риск . Такие лампы нельзя оставлять без присмотра, ставить рядом с тканями, бумагой или использовать в качестве игрушки для детей. Это скорее интересный эксперимент или временное решение , а не обычный способ освещения.

Если изготовить несколько таких светильников и разместить их на безопасном расстоянии, они могут дать не только свет, но и минимальное тепло . В то же время эксперты советуют: при любых условиях соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности и выбирайте современные альтернативы, если они доступны.

Читайте также в "Комментариях" т оп-50 продуктов и гаджетов для выживания во время блекаутов и перебоев водоснабжения.



