Ця звичка щодня краде ваші гроші: експерти пояснили, як українці переплачують тисячі за електрику

Багато українців переконані, що найбільше електроенергії у квартирі споживають холодильник, пральна машина або бойлер. Однак фахівці з енергоефективності стверджують, що серйозні втрати грошей часто виникають через дрібні побутові звички, на які більшість людей просто не звертає уваги.

Невидимі витрати на електроенергію – як звичайні побутові звички можуть “з’їдати” до 10 тисяч гривень на рік

Експерти підрахували: корекція лише кількох повсякденних дій може дозволити родині заощаджувати до 10 000 гривень на рік, не відмовляючись від комфорту.

Одним із головних “прихованих ворогів” сімейного бюджету виявився звичайний електричний чайник.

Феномен “зайвої склянки”: як чайник щодня збільшує рахунок за світло

Електрочайники входять до числа найпотужніших приладів у будинку. Більшість сучасних моделей мають потужність від 2 до 3 кіловат, що значно більше, ніж у багатьох інших побутових пристроїв.

Проблема полягає у тому, що люди часто наливають у чайник більше води, ніж потрібно. Наприклад, щоб заварити одну чашку чаю, достатньо 200–250 мл води. Проте більшість користувачів наповнює чайник майже наполовину або навіть більше.

Кип’ятіння зайвих 250 мл води при кожному використанні здається дрібницею, але якщо робити це кілька разів на день, витрати накопичуються дуже швидко. За підрахунками експертів, якщо чайник вмикають у середньому п’ять разів на день, додаткові витрати можуть перевищувати 2 000 гривень на рік.

Ще дорожчою звичкою є повторне кип’ятіння води. Багато людей залишають воду в чайнику після першого використання, а через деякий час знову її нагрівають. У такому випадку витрати електроенергії зростають ще більше.

Експерти зазначають, що повторне кип’ятіння може збільшити річні витрати ще приблизно на 4 000 гривень.

Є й інша проблема – накип. Коли на нагрівальному елементі утворюється товстий шар мінеральних відкладень, чайник починає нагрівати воду значно довше. Це означає додаткове споживання електроенергії.

Сушильна машина – комфорт, який коштує дуже дорого

Ще одним серйозним джерелом витрат у домі стала сушильна машина. Особливо активно її використовують у холодну пору року, коли білизну складніше сушити природним способом.

За словами експертів з енергетики, один цикл сушіння може споживати від 2 до 5 кВт електроенергії, залежно від моделі техніки та обсягу білизни.

Якщо родина використовує сушильну машину приблизно п’ять разів на тиждень, річні витрати можуть становити від 8 500 до 17 500 гривень.

При цьому значна частина цих витрат виникає через неправильне використання техніки. Наприклад, багато людей запускають сушарку з напівпорожнім барабаном або кладуть туди речі, які могли б висохнути самі.

Фахівці наголошують, що скорочення використання сушильної машини хоча б на два цикли на тиждень дозволяє заощадити кілька тисяч гривень щороку.

Невидимі витрати, про які мало хто знає

Крім чайників і сушарок, є ще кілька побутових факторів, які поступово збільшують рахунки за електроенергію.

Наприклад, телевізори, приставки та комп’ютери навіть у режимі очікування продовжують споживати електрику. Такий режим називають “енергетичними вампірами”, адже пристрої повільно витягують електроенергію, навіть коли ними не користуються.

За оцінками енергетичних експертів, прилади у режимі standby можуть додавати до рахунків ще 5–10% витрат електроенергії.

Ще один фактор – неправильне прання. Якщо пральна машина віджимає білизну на низьких обертах, вона залишається більш вологою. Через це сушильній машині потрібно значно більше часу для сушіння.

Саме тому фахівці радять використовувати вищу швидкість віджимання, щоб скоротити витрати електроенергії на подальше сушіння.

Як зменшити рахунок за світло: прості поради

Експерти з енергоефективності пропонують кілька простих правил, які допоможуть помітно скоротити витрати.

По-перше, наливайте у чайник лише ту кількість води, яка потрібна саме зараз. Це дозволяє скоротити витрати електроенергії майже на третину.

По-друге, регулярно очищайте чайник від накипу. Чистий нагрівальний елемент кип’ятить воду швидше і витрачає менше електрики.

По-третє, використовуйте сушильну машину лише при повному завантаженні.

І нарешті, за можливості сушіть речі природним способом – на балконі або у добре провітрюваному приміщенні.

За словами експертів, увага до таких дрібниць у побуті може зменшити витрати на електроенергію на тисячі гривень щороку, і при цьому не потребує жодних фінансових вкладень.

