Эта привычка ежедневно ворует ваши деньги: эксперты объяснили, как украинцы переплачивают тысячи за электричество

Многие украинцы убеждены, что больше электроэнергии в квартире потребляют холодильник, стиральная машина или бойлер. Однако специалисты по энергоэффективности утверждают, что серьезные потери денег часто возникают из-за мелких бытовых привычек , на которые большинство людей просто не обращает внимания.

Невидимые затраты на электроэнергию – как обычные бытовые привычки могут съедать до 10 тысяч гривен в год

Эксперты подсчитали: коррекция всего нескольких повседневных действий может позволить семье экономить до 10 000 гривен в год , не отказываясь от комфорта.

Одним из главных "скрытых врагов" семейного бюджета оказался обычный электрический чайник.

Феномен "лишнего стакана": как чайник ежедневно увеличивает счет за свет

Электрочайники входят в число мощнейших устройств в доме. Большинство современных моделей имеют мощность от 2 до 3 киловатт , что гораздо больше, чем у многих других бытовых устройств.

Проблема в том, что люди часто наливают в чайник больше воды, чем нужно. К примеру, чтобы заварить одну чашку чая, достаточно 200–250 мл воды. Однако большинство пользователей наполняет чайник почти наполовину или даже больше.

Кипятие лишних 250 мл воды при каждом использовании кажется пустяком , но если делать это несколько раз в день, расходы накапливаются очень быстро. По подсчетам экспертов, если чайник включают в среднем пять раз в день, дополнительные расходы могут превышать 2000 гривен в год.

Еще более дорогой привычкой является повторное кипячение воды. Многие люди оставляют воду в чайнике после первого использования, а спустя некоторое время снова ее нагревают. В таком случае расход электроэнергии возрастает еще больше.

Эксперты отмечают, что повторное кипячение может увеличить годовые расходы еще примерно на 4000 гривен .

Есть и другая проблема – накипь. Когда на нагревательном элементе образуется толстый слой минеральных отложений, чайник начинает нагревать воду гораздо дольше. Это означает дополнительное потребление электроэнергии.

Сушильная машина – комфорт, который стоит очень дорого.

Еще одним серьезным источником расхода в доме стала сушильная машина. Особенно активно ее используют в холодное время года, когда белье сложнее сушить естественным способом.

По словам экспертов по энергетике, один цикл сушки может потреблять от 2 до 5 кВт электроэнергии в зависимости от модели техники и объема белья.

Если семья использует сушильную машину примерно пять раз в неделю, годовые расходы могут составлять от 8500 до 17500 гривен .

При этом значительная часть этих затрат возникает из-за неправильного использования техники. Например, многие запускают сушилку с полупустым барабаном или кладут туда вещи, которые могли бы высохнуть сами.

Специалисты отмечают, что сокращение использования сушильной машины хотя бы на два цикла в неделю позволяет сэкономить несколько тысяч гривен ежегодно .

Невидимые затраты, о которых мало кто знает

Кроме чайников и сушилок есть еще несколько бытовых факторов, которые постепенно увеличивают счета за электроэнергию.

Например, телевизоры, приставки и компьютеры продолжают потреблять электричество даже в режиме ожидания. Такой режим называют "энергетическими вампирами" , ведь устройства медленно извлекают электроэнергию, даже когда ими не пользуются.

По оценкам энергетических экспертов, приборы в режиме standby могут прибавлять к счетам еще 5–10% расходов электроэнергии .

Еще один фактор – неправильная стирка. Если стиральная машина отжимает белье на низких оборотах, оно остается более влажным. Поэтому сушильной машине требуется значительно больше времени для сушки.

Именно поэтому специалисты советуют использовать более высокую скорость отжима , чтобы сократить расход электроэнергии на последующую сушку.

Как уменьшить счет за свет: простые советы

Эксперты по энергоэффективности предлагают несколько простых правил, которые помогут заметно сократить расходы.

Во-первых, наливайте в чайник только то количество воды, которое нужно именно сейчас. Это позволяет сократить расход электроэнергии почти на треть.

Во-вторых, регулярно очищайте чайник от накипи. Чистый нагревательный элемент кипятит воду быстрее и тратит меньше электричества.

В-третьих, используйте сушильную машину только при полной загрузке.

И, наконец, по возможности сушите вещи естественным способом – на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.

По словам экспертов, внимание к таким мелочам в быту может уменьшить расходы на электроэнергию на тысячи гривен ежегодно , и при этом не требуется никаких финансовых вложений.

