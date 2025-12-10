Чи є хоч один спосіб зірвати джекпот – математики пояснили, скільки пересічний гравець має шансів

Мрія виграти мільйони в лотерею живе у кожному, хто бодай раз купував білет. Але реальні шанси пересічного громадянина виявляються настільки низькими, що експерти називають їх "математичною фантазією". В типових лотереях на кшталт "6 із 42" шанс зірвати джекпот — приблизно 1 до 14 мільйонів. У масштабніших міжнародних розіграшах — ще нижчий.

В яку лотерею треба грати, аби виграти мільйони

У публікації видання Investopedia зазначають, що навіть регулярна гра не підвищує шансів суттєво: це все одно один квиток проти мільйонів інших. Математик Річард Ллойд наголошує: "Жодної стратегії, яка підвищить шанси на виграш, не існує — лише гола статистика". Саме про це пише ресурс, де наводять приклади типових комбінацій і реальних ймовірностей.

Попри це, лотереї залишаються популярними, адже час від часу хтось таки виграє. Але й тут є нюанс: близько третини переможців джекпоту банкрутують у перші 3–5 років. Дослідження показують, що різке збільшення статків часто руйнує фінансову дисципліну. Люди витрачають шалені суми, беруть кредити, потрапляють у залежності, а іноді навіть стають жертвами шахрайства. У коментарях для Forbes експерти додають: "Проблема не у виграші, а в тому, що більшість людей не готові до різкого багатства".

То чи існує лотерея, де шанс хоч трохи вищий? У регіональних розіграшах із меншим джекпотом шанс справді зростає — інколи до 1:1–2 мільйони, що все одно лишається мізерним показником. Фахівці рекомендують ставитися до гри як до розваги, а не способу заробітку. Умовно безпечна порада одна: грайте лише тими грошима, які не шкода втратити, і не сприймайте квиток як інвестицію.

Лотерея — це емоція, а не фінансовий інструмент. І якщо хтось шукає реальну можливість покращити життя, експерти радять обирати не білети, а освіту, кар’єру чи інвестиції з прозорими правилами й прогнозованими ризиками.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що робити, аби залучити гроші.