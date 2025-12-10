logo

Есть ли хоть один способ сорвать джекпот – математики объяснили, сколько у рядового игрока шансов
НОВОСТИ

Есть ли хоть один способ сорвать джекпот – математики объяснили, сколько у рядового игрока шансов

Выиграть можно, но вероятность ниже, чем встретить метеорит. А тем, кому повезло, часто выигрыш приносит… банкротство

10 декабря 2025, 15:04
Автор:
Проніна Анна

Мечта выиграть миллионы в лотерею живет в каждом, кто хотя бы раз покупал билет. Но реальные шансы рядового гражданина оказываются настолько низкими, что эксперты называют их "математической фантазией". В типичных лотереях типа "6 из 42" шанс сорвать джекпот — примерно 1 до 14 миллионов . В более масштабных международных розыгрышах еще ниже.

Есть ли хоть один способ сорвать джекпот – математики объяснили, сколько у рядового игрока шансов

В какую лотерею нужно играть, чтобы выиграть миллионы

В публикации издания Investopedia отмечают, что даже регулярная игра не повышает шансы существенно: это все равно один билет против миллионов других. Математик Ричард Ллойд отмечает: "Никакой стратегии, которая повысит шансы на выигрыш, не существует только голая статистика" . Именно об этом пишет ресурс, где приводят примеры типичных комбинаций и реальных вероятностей.

Несмотря на это, лотереи остаются популярными, ведь иногда кто-то выиграет. Но и здесь есть нюанс: около трети победителей джекпота банкротятся в первые 3–5 лет . Исследования показывают, что резкое увеличение состояния часто разрушает финансовую дисциплину. Люди тратят сумасшедшие суммы, берут кредиты, попадают в зависимости, а иногда даже становятся жертвами мошенничества. В комментариях для Forbes эксперты добавляют: "Проблема не в выигрыше, а в том, что большинство людей не готовы к резкому богатству" .

Есть ли лотерея, где шанс хоть немного выше? В региональных розыгрышах с меньшим джекпотом шанс действительно растет — иногда до 1:1–2 миллиона , что все равно остается мизерным показателем. Специалисты рекомендуют относиться к игре как к развлечению, а не способу заработка. Условно безопасный совет один: играйте только теми деньгами, которые не жалко потерять и не воспринимайте билет как инвестицию.

Лотерея – это эмоция, а не финансовый инструмент. И если кто-то ищет реальную возможность улучшить жизнь, эксперты советуют выбирать не билеты, а образование, карьеру или инвестиции с прозрачными правилами и прогнозируемыми рисками.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что делать, чтобы привлечь деньги.



