Це насіння не можна замочувати перед посівом: городники попередили про фатальну помилку, що псує врожай

Багато городників перед посадкою замочують насіння, щоб прискорити проростання. Проте фахівці попереджають: ця процедура підходить далеко не для всіх культур. У деяких випадках вона може знизити схожість і навіть зіпсувати майбутній урожай.

Яке насіння категорично не можна замочувати перед посадкою

Як передають "Коментарі", аграрні експерти наголошують, що замочування справді допомагає швидше отримати сходи, але важливо знати, для яких рослин це корисно, а для яких — шкідливо.

Яке насіння варто замочувати

Деякі культури мають щільну оболонку або містять речовини, що сповільнюють проростання. Для них попереднє замочування може бути дуже корисним.

Зокрема, рекомендується замочувати насіння таких рослин:

Помідори.

Перед посівом насіння можна не лише замочити, а й загартувати. Городники радять спочатку потримати його у холодильнику, а потім дати прогрітися при кімнатній температурі.

Перець.

Без попереднього пророщування перші сходи можуть з’явитися лише через 20 днів, тому замочування значно пришвидшує процес.

Селера, петрушка та морква.

Насіння цих культур рекомендують покласти у тканинний мішечок і промити гарячою водою приблизно 20 хвилин, після чого залишити у вологій тканині на кілька днів.

Огірки, гарбуз, кабачки та патисони.

Замочування підвищує ймовірність швидких та дружних сходів.

Буряк, горох, квасоля та боби.

Їх варто замочувати лише при пізньому посіві, коли ґрунт уже добре прогрітий. Якщо ж посів ранній, процедура може нашкодити.

Як правильно замочувати насіння

Щоб процедура дала результат, потрібно дотримуватися кількох правил.

Насіння краще замочувати в очищеній або відстояній воді. Деякі городники додають у воду біостимулятори росту, щоб пришвидшити появу сходів.

Перед замочуванням насіння рекомендують загорнути у серветку або фільтрувальний папір, щоб воно мало доступ до повітря.

Вода повинна зволожувати тканину, але не повністю покривати насіння.

Температура води має становити приблизно +25…+27°C, але не бути нижчою за +20°C.

Ємність із насінням варто накрити плівкою або склом і поставити у темне місце без прямого сонячного світла.

Розчин рекомендується міняти кожні 4–5 годин, щоб уникнути бродіння.

Час замочування також залежить від культури:

– кріп, цибуля, петрушка та морква — до 48 годин

– кабачки, буряк, огірки, кавуни, капуста, томати — 17–18 годин

– горох і квасоля — 12–15 годин

Насіння, яке не можна замочувати

Аграрії наголошують, що деякі культури не потребують попереднього замочування, а інколи це навіть шкодить.

Не рекомендується замочувати насіння:

– салату

– капусти

– брукви

– ремонтантної суниці

Ці рослини краще висівати сухим насінням, оскільки надлишок вологи може призвести до загнивання або втрати схожості.

Експерти радять городникам уважно підходити до підготовки насіння, адже правильна підготовка перед посівом часто визначає майбутній урожай.

