Эти семена нельзя замачивать перед посевом: огородники предупредили о роковой ошибке, которая портит урожай

Многие огородники перед посадкой замачивают семена, чтобы ускорить прорастание . Однако специалисты предупреждают, что эта процедура подходит далеко не для всех культур. В некоторых случаях она может снизить всхожесть и даже испортить будущий урожай .

Какие семена категорически нельзя замачивать перед посадкой

Как передают " Комментарии " , аграрные эксперты отмечают, что замачивание действительно помогает быстрее получить лестницу, но важно знать, для каких растений это полезно, а для которых — вредно .

Какие семена следует замачивать

Некоторые культуры имеют плотную оболочку или содержат вещества, замедляющие прорастание. Для них предварительное замачивание может быть очень полезным.

В частности, рекомендуется замачивать семена таких растений:

Помидоры.

Перед посевом семена можно не только замочить, но и закалить. Огородники советуют сначала подержать его в холодильнике, а затем прогреться при комнатной температуре.

Перец.

Без предварительного проращивания первая лестница может появиться только через 20 дней , поэтому замачивание значительно ускоряет процесс.

Сельдерей, петрушка и морковь.

Семена этих культур рекомендуют положить в тканевой мешочек и промыть горячей водой примерно 20 минут , после чего оставить во влажной ткани на несколько дней.

Огурцы, тыква, кабачки и патиссоны.

Замачивание повышает вероятность быстрой и дружной лестницы.

Свекла, горох, фасоль и бобы.

Их следует замачивать только при позднем посеве , когда почва уже хорошо прогрета. Если же занял ранний, процедура может навредить.

Как правильно замачивать семена

Чтобы процедура дала результат, нужно соблюдать несколько правил.

Семена лучше замачивать в очищенной или отстоянной воде . Некоторые огородники добавляют в воду биостимуляторы роста , чтобы ускорить появление всходов.

Перед замачиванием семена рекомендуется завернуть в салфетку или фильтровальную бумагу , чтобы они имели доступ к воздуху.

Вода должна увлажнять ткань, но не полностью покрывать семена .

Температура воды должна составлять примерно 25…27°C , но не быть ниже 20°C.

Емкость с семенами следует накрыть пленкой или стеклом и поставить в темное место без прямого солнечного света.

Раствор рекомендуется менять каждые 4–5 часов во избежание брожения.

Время замачивания также зависит от культуры:

– укроп, лук, петрушка и морковь – до 48 часов

– кабачки, свекла, огурцы, арбузы, капуста, томаты – 17–18 часов

– горох и фасоль – 12–15 часов

Семена, которые нельзя замачивать

Аграрии отмечают, что некоторые культуры не нуждаются в предварительном замачивании , а иногда это даже вредит.

Не рекомендуется замачивать семена:

– салат

– капусты

– брюквы

– ремонтантная земляника

Эти растения лучше высевать сухими семенами , поскольку избыток влаги может привести к загниванию или потере всхожести.

Эксперты советуют огородникам внимательно подходить к подготовке семян, ведь правильная подготовка перед посевом часто определяет будущий урожай .

Читайте также, что делать, чтобы рассада хорошо прижилась.