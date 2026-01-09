"Живий Нострадамус" налякав новим похмурим передбаченням про Трампа

Рубрики
Лиля Воробьева
Духовний наставник, медіум і нумеролог із Бразилії Атос Саломе, якого часто називають "Живим Нострадамусом", озвучив власний прогноз після військової операції США із затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомляє tyla.com.
Атос Саломе (фото з відкритих джерел)
Зазначається, що провидець фактично озвучив доволі похмуре бачення можливих наслідків подій, ініційованих адміністрацією президента США Дональда Трампа. За словами Саломе, ситуація у Венесуелі залишатиметься напруженою та нестабільною протягом тривалого часу.
Він також наголосив, що "швидкого рішення або автоматичного звільнення Мадуро не буде", а натомість процес розвиватиметься інакше — "буде розглядатися в судах США, а тихі переговори будуть проходити за закритими дверима".
Крім того, він зазначив, що санкційний тиск не зникне, а радше трансформується: обмеження будуть "скориговані, а не скасовані, щоб використовуватися як важіль контролю і переговорів, а не замість повномасштабного покарання".
Водночас він застеріг:
Підсумовуючи свої слова, Саломе наголосив, що "в цілому 2026 рік формується як рік кризи у Венесуелі, позначений поступовим занепадом, внутрішніми напруженнями і розкриттям незаконних схем, але без перспективи краху влади".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що "Живий Нострадамус" озвучив 2 фатальні передбачення на 2026 рік. Духовного наставника, медіума та нумеролога з Бразилії Атоса Саломе журналісти охрестили "Живим Нострадамусом" — за аналогією з відомим астрологом і аптекарем Мішелем де Нострдамом. За його словами, ще в дитячі роки він переживав видіння та передчуття, які серйозно непокоїли його глибоко релігійних батьків.Незважаючи на це, Саломе почав вивчати нумерологію, парапсихологію та енергетичне цілительство у бразильських практиків і згодом зайнявся духовним консультуванням. Досить швидко він здобув популярність на батьківщині, а нині підготував серію прогнозів на 2026 рік.