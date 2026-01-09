logo_ukra

Гороскоп "Живий Нострадамус" налякав новим похмурим передбаченням про Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

"Живий Нострадамус" налякав новим похмурим передбаченням про Трампа

Атос Саломе висловився про останні рішення президента США Дональда Трампа.

9 січня 2026, 23:55
Автор:
Лиля Воробьева


 Духовний наставник, медіум і нумеролог із Бразилії Атос Саломе, якого часто називають "Живим Нострадамусом", озвучив власний прогноз після військової операції США із затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомляє tyla.com.

"Живий Нострадамус" налякав новим похмурим передбаченням про Трампа

Атос Саломе (фото з відкритих джерел)

Зазначається, що провидець фактично озвучив доволі похмуре бачення можливих наслідків подій, ініційованих адміністрацією президента США Дональда Трампа. За словами Саломе, ситуація у Венесуелі залишатиметься напруженою та нестабільною протягом тривалого часу.

"Сценарій передбачає затяжний тупик з дуже високою ймовірністю тривалості від двох до шести місяців".

Він також наголосив, що "швидкого рішення або автоматичного звільнення Мадуро не буде", а натомість процес розвиватиметься інакше — "буде розглядатися в судах США, а тихі переговори будуть проходити за закритими дверима".

"Основна тенденція така: Мадуро буде затриманий або юридично нейтралізований протягом 2026 року. США потім спробують поступово провести політичну перебудову в довгостроковій перспективі, не вдаючись до прямої військової агресії з величезними дипломатичними і військовими витратами. Нафта і золото стануть головними цілями. Енергетика — ключовий інструмент переговорів для досягнення, узгодження і стабілізації можливої нової системи у Венесуелі", — заявив Саломе.

Крім того, він зазначив, що санкційний тиск не зникне, а радше трансформується: обмеження будуть "скориговані, а не скасовані, щоб використовуватися як важіль контролю і переговорів, а не замість повномасштабного покарання".

"Я не бачу ознак військової інтервенції або раптового падіння уряду. Американська стратегія, як і раніше, спирається на санкції, дипломатичну ізоляцію і приховані переговори, які поки що дають мало ефекту", — підкреслив екстрасенс.

Водночас він застеріг:

"Є середня ймовірність прямої або непрямої відповідної реакції за межами території Венесуели — можливі кібератаки, фінансова напруга і специфічні логістичні події, що типово для асиметричних конфліктів на етапах примусового переходу".

Підсумовуючи свої слова, Саломе наголосив, що "в цілому 2026 рік формується як рік кризи у Венесуелі, позначений поступовим занепадом, внутрішніми напруженнями і розкриттям незаконних схем, але без перспективи краху влади".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що "Живий Нострадамус" озвучив 2 фатальні передбачення на 2026 рік Духовного наставника, медіума та нумеролога з Бразилії Атоса Саломе журналісти охрестили "Живим Нострадамусом" — за аналогією з відомим астрологом і аптекарем Мішелем де Нострдамом. За його словами, ще в дитячі роки він переживав видіння та передчуття, які серйозно непокоїли його глибоко релігійних батьків.

 Незважаючи на це, Саломе почав вивчати нумерологію, парапсихологію та енергетичне цілительство у бразильських практиків і згодом зайнявся духовним консультуванням. Досить швидко він здобув популярність на батьківщині, а нині підготував серію прогнозів на 2026 рік.



Джерело: https://www.tyla.com/news/politics/living-nostradamus-donald-trump-nicolas-maduro-predictions-venezuela-795654-20260107
