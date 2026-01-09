"Живий Нострадамус" налякав новим похмурим передбаченням про Трампа



Духовний наставник, медіум і нумеролог із Бразилії Атос Саломе, якого часто називають "Живим Нострадамусом", озвучив власний прогноз після військової операції США із затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомляє tyla.com.

Атос Саломе (фото з відкритих джерел)

Зазначається, що провидець фактично озвучив доволі похмуре бачення можливих наслідків подій, ініційованих адміністрацією президента США Дональда Трампа. За словами Саломе, ситуація у Венесуелі залишатиметься напруженою та нестабільною протягом тривалого часу.

"Сценарій передбачає затяжний тупик з дуже високою ймовірністю тривалості від двох до шести місяців".

Він також наголосив, що "швидкого рішення або автоматичного звільнення Мадуро не буде", а натомість процес розвиватиметься інакше — "буде розглядатися в судах США, а тихі переговори будуть проходити за закритими дверима".

"Основна тенденція така: Мадуро буде затриманий або юридично нейтралізований протягом 2026 року. США потім спробують поступово провести політичну перебудову в довгостроковій перспективі, не вдаючись до прямої військової агресії з величезними дипломатичними і військовими витратами. Нафта і золото стануть головними цілями. Енергетика — ключовий інструмент переговорів для досягнення, узгодження і стабілізації можливої нової системи у Венесуелі", — заявив Саломе.

Крім того, він зазначив, що санкційний тиск не зникне, а радше трансформується: обмеження будуть "скориговані, а не скасовані, щоб використовуватися як важіль контролю і переговорів, а не замість повномасштабного покарання".

"Я не бачу ознак військової інтервенції або раптового падіння уряду. Американська стратегія, як і раніше, спирається на санкції, дипломатичну ізоляцію і приховані переговори, які поки що дають мало ефекту", — підкреслив екстрасенс.

Водночас він застеріг:

"Є середня ймовірність прямої або непрямої відповідної реакції за межами території Венесуели — можливі кібератаки, фінансова напруга і специфічні логістичні події, що типово для асиметричних конфліктів на етапах примусового переходу".

Підсумовуючи свої слова, Саломе наголосив, що "в цілому 2026 рік формується як рік кризи у Венесуелі, позначений поступовим занепадом, внутрішніми напруженнями і розкриттям незаконних схем, але без перспективи краху влади".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що "Живий Нострадамус" озвучив 2 фатальні передбачення на 2026 рік. Духовного наставника, медіума та нумеролога з Бразилії Атоса Саломе журналісти охрестили "Живим Нострадамусом" — за аналогією з відомим астрологом і аптекарем Мішелем де Нострдамом. За його словами, ще в дитячі роки він переживав видіння та передчуття, які серйозно непокоїли його глибоко релігійних батьків.

Незважаючи на це, Саломе почав вивчати нумерологію, парапсихологію та енергетичне цілительство у бразильських практиків і згодом зайнявся духовним консультуванням. Досить швидко він здобув популярність на батьківщині, а нині підготував серію прогнозів на 2026 рік.