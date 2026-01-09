

Духовный наставник, медиум и нумеролог из Бразилии Атос Саломе, часто называемый "Живым Нострадамусом", озвучил собственный прогноз после военной операции США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает tyla.com.

Атос Саломе (фото из открытых источников)

Отмечается, что провидец фактически озвучил мрачное видение возможных последствий событий, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа. По словам Саломе, ситуация в Венесуэле будет оставаться напряженной и нестабильной в течение длительного времени.

"Сценарий подразумевает затяжной тупик с очень высокой вероятностью продолжительности от двух до шести месяцев".

Он также подчеркнул, что "скорого решения или автоматического увольнения Мадуро не будет", а процесс будет развиваться иначе — "будет рассматриваться в судах США, а тихие переговоры будут проходить за закрытыми дверями".

"Основная тенденция такова: Мадуро будет задержан или юридически нейтрализован в течение 2026 года. США затем попытаются постепенно провести политическую перестройку в долгосрочной перспективе, не прибегая к прямой военной агрессии с огромными дипломатическими и военными расходами. Нефть и золото станут главными целями, Энерго-Состояние и согласие станут главными целями. возможной новой системы в Венесуэле", — заявил Саломе.

Кроме того, он отметил, что санкционное давление не исчезнет, а скорее трансформируется: ограничения будут "скорректированы, а не отменены, чтобы использоваться как рычаг контроля и переговоров, а не вместо полномасштабного наказания".

"Я не вижу признаков военной интервенции или внезапного падения правительства. Американская стратегия по-прежнему опирается на санкции, дипломатическую изоляцию и скрытые переговоры, которые пока дают мало эффекта", — подчеркнул экстрасенс.

В то же время он предостерег:

"Есть средняя вероятность прямой или косвенной ответной реакции за пределами территории Венесуэлы — возможны кибератаки, финансовое напряжение и специфические логистические события, что типично для асимметричных конфликтов на этапах принудительного перехода".

Подытоживая свои слова, Саломе подчеркнул, что "в целом 2026 год формируется как год кризиса в Венесуэле, обозначенный постепенным упадком, внутренними напряжениями и раскрытием незаконных схем, но без перспективы краха власти".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Живой Нострадамус" озвучил 2 роковых предсказания на 2026 год . Духовного наставника, медиума и нумеролога из Бразилии Атоса Саломе журналисты окрестили "Живым Нострадамусом" — по аналогии с известным астрологом и аптекарем Мишелем де Нострдамом. По его словам, еще в детские годы он переживал видения и предчувствия, серьезно беспокоившие его глубоко религиозных родителей.

Несмотря на это, Саломе начал изучать нумерологию, парапсихологию и энергетическое целительство у бразильских практиков и впоследствии занялся духовным консультированием. Достаточно быстро он приобрел популярность на родине, а сейчас подготовил серию прогнозов на 2026 год.