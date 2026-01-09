logo

Главная Новости Досуг Гороскоп "Живой Нострадамус" испугал новым мрачным предсказанием о Трампе
"Живой Нострадамус" испугал новым мрачным предсказанием о Трампе

Атос Саломе высказался о последних решениях президента США Дональда Трампа.

9 января 2026, 23:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева


  Духовный наставник, медиум и нумеролог из Бразилии Атос Саломе, часто называемый "Живым Нострадамусом", озвучил собственный прогноз после военной операции США по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает tyla.com.

"Живой Нострадамус" испугал новым мрачным предсказанием о Трампе

Атос Саломе (фото из открытых источников)

Отмечается, что провидец фактически озвучил мрачное видение возможных последствий событий, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа. По словам Саломе, ситуация в Венесуэле будет оставаться напряженной и нестабильной в течение длительного времени.

"Сценарий подразумевает затяжной тупик с очень высокой вероятностью продолжительности от двух до шести месяцев".

Он также подчеркнул, что "скорого решения или автоматического увольнения Мадуро не будет", а процесс будет развиваться иначе — "будет рассматриваться в судах США, а тихие переговоры будут проходить за закрытыми дверями".

"Основная тенденция такова: Мадуро будет задержан или юридически нейтрализован в течение 2026 года. США затем попытаются постепенно провести политическую перестройку в долгосрочной перспективе, не прибегая к прямой военной агрессии с огромными дипломатическими и военными расходами. Нефть и золото станут главными целями, Энерго-Состояние и согласие станут главными целями. возможной новой системы в Венесуэле", — заявил Саломе.

Кроме того, он отметил, что санкционное давление не исчезнет, а скорее трансформируется: ограничения будут "скорректированы, а не отменены, чтобы использоваться как рычаг контроля и переговоров, а не вместо полномасштабного наказания".

"Я не вижу признаков военной интервенции или внезапного падения правительства. Американская стратегия по-прежнему опирается на санкции, дипломатическую изоляцию и скрытые переговоры, которые пока дают мало эффекта", — подчеркнул экстрасенс.

В то же время он предостерег:

"Есть средняя вероятность прямой или косвенной ответной реакции за пределами территории Венесуэлы — возможны кибератаки, финансовое напряжение и специфические логистические события, что типично для асимметричных конфликтов на этапах принудительного перехода".

Подытоживая свои слова, Саломе подчеркнул, что "в целом 2026 год формируется как год кризиса в Венесуэле, обозначенный постепенным упадком, внутренними напряжениями и раскрытием незаконных схем, но без перспективы краха власти".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Живой Нострадамус" озвучил 2 роковых предсказания на 2026 год . Духовного наставника, медиума и нумеролога из Бразилии Атоса Саломе журналисты окрестили "Живым Нострадамусом" — по аналогии с известным астрологом и аптекарем Мишелем де Нострдамом. По его словам, еще в детские годы он переживал видения и предчувствия, серьезно беспокоившие его глубоко религиозных родителей.

Несмотря на это, Саломе начал изучать нумерологию, парапсихологию и энергетическое целительство у бразильских практиков и впоследствии занялся духовным консультированием. Достаточно быстро он приобрел популярность на родине, а сейчас подготовил серию прогнозов на 2026 год.



Источник: https://www.tyla.com/news/politics/living-nostradamus-donald-trump-nicolas-maduro-predictions-venezuela-795654-20260107
