Якою буде зима в Україні: карпатська мольфарка зробила передбачення

Відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські поділилася своїм баченням майбутньої зими в Україні. За її словами, холодний сезон 2025–2026 років буде непростим, проте без катастрофічних наслідків.

Карпатська мольфарка зробила передбачення на зиму. Фото з відкритих джерел

Магдалена Мочіовські у коментарі для YouTube-каналу "Мій світ" зауважила, що з кожною наступною зимою українцям стає дедалі складніше. Проте, мольфарка зауважує, що надто сильно тривожитись не варто.

"З кожною наступною зимою стає складніше, але панікувати не потрібно. Так, буде важко, та аж до апокаліптичних подій, як у кіно, справа не дійде. Не слід надмірно перейматися", — сказала Мочіовські

За словами мальфарки, варто підготуватися до певних випробувань, проте головне не втрачати внутрішнього спокою та віри у власні сили.

Хоча прогнози мольфарів традиційно викликають інтерес, варто пам’ятати, що мольфарство, астрологія чи ворожіння не є наукою. Такі передбачення мають радше символічний чи розважальний характер, а не точне наукове підґрунтя. Кожна людина сама формує своє життя, а подібні прогнози можуть сприйматися лише як натяк чи певна метафора.

