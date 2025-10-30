Какая будет зима в Украине: карпатская мольфарка сделала предсказание

Известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски поделилась своим видением предстоящей зимы в Украине. По ее словам, холодный сезон 2025-2026 годов будет непростым, однако без катастрофических последствий.

Карпатская мольфарка сделала предсказание на зиму. Фото из открытых источников

Магдалена Мочиовски в комментарии для YouTube-канала "Мой мир" отметила, что с каждой следующей зимой украинцам становится все сложнее. Тем не менее, мольфарка отмечает, что слишком сильно тревожиться не стоит.

"С каждой следующей зимой становится сложнее, но паниковать не нужно. Да, будет тяжело, но вплоть до апокалиптических событий, как в кино, дело не дойдет. Не следует чрезмерно беспокоиться", — сказала Мочиовски.

По словам мольфарки, следует подготовиться к определенным испытаниям, однако главное не терять внутреннее спокойствие и веру в собственные силы.

Хотя прогнозы мольфаров традиционно вызывают интерес, следует помнить, что мольфарство, астрология или гадания не являются наукой. Такие предсказания носят скорее символический или развлекательный характер, а не точную научную основу. Каждый человек сам формирует свою жизнь, а подобные прогнозы могут восприниматься только как намек или определенная метафора.

