От эмоций к большим решениям: чего ждать всем знакам Зодиака на протяжении 17 – 23 августа

Период с 17 по 23 августа 2026 года может стать временем важных внутренних изменений, пересмотра планов и практических решений. По астрологическому прогнозу, в начале недели Луна будет находиться в Скорпионе, что будет способствовать переосмыслению эмоций и завершению старых дел. 20 августа он перейдет в Стрельца, а 22 августа – в Козерога. В тот же день Солнце войдет в Деву. Такое сочетание, по прогнозу, усилит стремление к порядку, дисциплине и конкретным результатам.

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Овнам начало недели поможет разобраться с внутренними переживаниями, а вторая половина периода добавит энергию для новых дел.

Тельцам следует откровенно поговорить о том, что давно беспокоит, а выходные посвятить обновлению.

Близнецам рекомендуют установить четкие личные границы. Со временем на первый план выйдут общение и партнерство.

Ракам придется больше внимания уделить отношениям, а в конце недели – работе и новым проектам.

Львы смогут наконец вернуться к вопросам, которые долго оставались нерешенными.

Девам 22 августа следует обратить особое внимание на собственные цели — Солнце в их знаке будет способствовать концентрации и практическим решениям.

Весам важно больше доверять себе, тогда как вторая половина недели может принести новые знакомства.

Скорпионы получат шанс просмотреть планы и финансовые вопросы.

Для Стрельцов 20 августа станет энергетически важным днем — Луна в их знаке придаст уверенности.

Козерогам после 22 августа будет легче сосредоточиться на своих задачах, обучении и профессиональных планах.

Водолеям придется искать баланс между работой и отдыхом.

Рыбы смогут больше внимания уделить творчеству, романтике, а затем карьере и финансам.

Портал "Комментарии" уже писал, что в пятницу, 14 августа, для четырех представителей китайского зодиака может начаться новый этап жизни. По астрологическому прогнозу, День Металлической Обезьяны создаст благоприятные условия для новых знакомств, активного общения, общих дел и личностного развития. Особенно ощутимыми изменения могут стать для Крысы, Дракона, Змеи и Обезьяны.